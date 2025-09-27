委內瑞拉準備應戰？ 馬杜羅考慮實施緊急狀態、下令全國演習

馬杜羅23日與國務委員會開會。（法新社檔案照）

美軍在委內瑞拉鄰近海域加強部署，升高委國對於遭入侵的憂慮，為此，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下令，27日舉行全國防災演習，同時，馬杜羅正在考慮是否實施緊急狀態。

《法新社》27日報導，馬杜羅25日宣布全國演習時提到美國的「威脅」，表示演習將檢驗「人民因應天然災害，或者任何武裝衝突的準備程度」，以「為任何情況做好準備」。先前馬杜羅已號召加強全國防禦，數以千計民眾響應加入民兵組織，接受使用武器訓練。

美國總統川普以打擊毒品走私為由，派出8艘軍艦和1艘核動力潛艦，部署鄰近委國的南加勒比海；美國這幾週已在該海域擊沉至少3艘被指涉嫌載運毒品的船隻，造成10多人死亡。聯合國專家批評這類行動為「法外處決」。

在委內瑞拉準備全國演習之際，美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（NBC News）引述4名了解討論內容的消息人士說法，美軍正在研擬行動計畫，將打擊委內瑞拉境內毒販，這項行動「可能在數週內」發生，不過川普尚未拍板。

馬杜羅指控華府意在推翻其政權，他本週稍早在國營電視台露面，手拿寫有「宣告全國因應外部動盪緊急狀態令」的紅色資料夾，但是尚未正式發布。他表示，政府「已準備好，為各種可能情境發布重大命令」。

委內瑞拉憲法允許政府，在國家面臨「嚴重危及國家安全、人民或機構的對外衝突時」，可宣布這項命令，並授權政府可繞過國會、暫停部分憲法權利和動員軍隊等緊急權力。人權團體擔心，馬杜羅政府將利用緊急狀態令，限制集會、遷徙和言論自由。

委內瑞拉玻利瓦爾民兵組織成員。（法新社檔案照）

