大疆敗訴！遭美聯邦法院認證為「中國軍企」

擅長設計及製造無人機的中國大疆創新公司，遭美國聯邦法院認證是「中國軍企」。（法新社）

中國無人機大廠大疆創新（DJI）去年10月就美國國防部將其列入「中國軍工企業」清單並發起制裁一事提出訴訟，要求從黑名單中移除，理由是該公司「既不屬於中國軍方，也不受中國軍方控制」，但在26日遭美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦法官裁定敗訴。

香港《南華早報》指出，五角大廈在2022年10月首次將大疆創新列入每年更新的中國軍企名單，即美國法律上的「第1260H條清單」。雖然此舉並不意味立即實施禁令，但向美國企業及實體發出與該公司開展業務的風險警告，並可能對其他行政部門和國會施加壓力，迫使各方採取進一步限制。大疆去年在訴狀中表示，五角大廈「非法和誤導性」的決定，使其失去商業機會，將其污衊為國家安全威脅，並禁止其與多個聯邦機構簽訂合約。

華府聯邦法官弗萊曼（Paul Friedman）26日就此做出裁決，認定五角大廈提供充分證據，足以證明大疆創新與中國軍方存在關聯，指大疆對「中國國防工業基礎」做出貢獻。弗萊曼還在判決意見中直言，大疆創新本身也承認其技術具備軍事用途，且確實已被用於衝突場景。雖然大疆主張內部政策禁止軍事使用，但這無法改變相關產品在理論與實務上皆具重大軍事應用的事實。

針對上述判決，大疆創新一位代表表示，該公司仍然致力於美國市場，目前正評估進一步的法律選項，「雖然大疆很高興法院駁回美國國防部所謂將大疆列入名單的大部分理由，但我們對法院仍維持大疆列入名單感到失望」。美國司法部在一份法庭文件中告訴弗萊曼，美國「長期以來一直對中國科技公司與中國政府之間的關係所帶來的國家安全威脅表示嚴重擔憂」。據了解，大疆在美國擁有一半以上的商用無人機市占率。

多年來，大疆一直深陷美中緊張關係漩渦之中。2020年，美國商務部已將大疆等77家中企一同列入「實體清單」，禁止美企與其交易；2021年，美國財政部再度將其納入「中國軍工複合體公司」名單，理由是涉及對中國維吾爾族穆斯林的監控。去年，美國海關甚至直接在邊境扣留該公司消費型無人機，引發業界震撼。

此外，本案並非首起類似案件。7月，弗萊曼在涉及中國光學雷達製造商上海禾賽科技（Hesai Group）的案件中，同樣做出有利於美國政府的裁決，而禾賽已就此提起上訴。

