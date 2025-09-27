稱中國人有股「怪臭味」 外國網友搬過去住驚曝：我身上也有了！

網友說，過去從來沒有口臭困擾，但來到中國後，卻出現從未經歷過的濃烈口氣。圖為中國廣州，與新聞當事人無關。（彭博）

一名外國網友近日在論壇 Reddit 上發文，直言自己從小就注意到「一些年紀較大的中國人」有一種特殊的口臭味，帶點金屬感與灰塵味，「像是鐵鏽一樣」。讓他驚訝的是，自從一個月前搬到中國居住後，自己竟然也染上了這股怪味，而且氣味「像從喉嚨深處冒出來」，甚至連自己都能明顯嚐到那種「噁心的味道」。

該網友表示，過去從來沒有口臭困擾，但來到中國後，卻出現從未經歷過的濃烈口氣，牙齦也有些疼痛，儘管每天認真刷牙、用牙線、抗菌漱口水樣樣不缺，卻仍難擺脫這股怪味。讓他懷疑是否與當地飲食或水源有關，甚至暫時戒掉豬肉以排除可能原因。

這篇貼文迅速引起熱議，大量網友留言表示「我知道你說的是什麼味道」、「我也遇過」、「真的聞過類似口氣」，不少人直言這種氣味在中國的公共場合如地鐵、公車上並不少見。

其中最多人提出的可能原因，是亞洲地區常見的幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）感染。有網友指出：「我懷疑這就是 H. pylori 的味道，很多人都有但不知道」、「如果你覺得味道是從喉嚨出來，又有牙齦不舒服，真的該去檢查」、「你既然在中國，就去大醫院檢查，這邊健檢又快又便宜」。

除了懷疑是幽門螺旋桿菌感染外，也有網友提出另一種可能——扁桃腺結石（Tonsil Stones）。有留言指出，這種結石常卡在喉嚨深處的扁桃腺窩內，會散發出強烈異味，當事人自己也能在嘴裡「嚐」到金屬或腐敗味，與原PO描述的症狀相似。有經驗者建議，若口臭來自喉嚨、且伴隨異物感或咳嗽時偶爾吐出「白色小硬塊」，就很可能是扁桃腺結石，應盡快就醫檢查。

