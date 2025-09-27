已獲美支持！白俄總統：普廷即將提「好方案」結束烏俄戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）26日在莫斯科和俄國總統普廷（Vladimir Putin）會談，他會後表示，普廷即將宣布一份「非常好的」方案，結束烏克蘭戰爭，並稱這項方案獲得美方大致上支持。

《路透》26日報導，盧卡申科26日和普廷會談逾5小時，他說，上月普廷在阿拉斯加會談，已經向美國總統川普說明該提案，但是盧卡申科並未透露具體內容，表示「總統（普廷）會親自說明」。

盧卡申科說，「這是一份對烏克蘭好的提議」，已經交給華府考慮和討論，「非常好的提議」；如果烏克蘭不接受，情勢會有如烏俄戰爭開始時，「甚至更糟」；他呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），「若要避免丟掉整個烏克蘭，（澤倫斯基）不只要談判，還得同意有利條件，而且這些條件美方已經大致上同意」。

俄羅斯之前堅持的和談條件，包括烏國割讓更多領土、放棄尋求加入北大西洋公約組織（NATO），以及對軍隊規模設限等，均遭基輔視為變相投降而拒絕。俄國目前佔領烏國全國約五分之一的領土。

日前川普才出乎外界預料地態度逆轉，表示烏克蘭「有能力收復所有失土」，基輔應該趁俄國經濟深陷困境之際行動。克里姆林宮駁斥川普說法，指川普前述談話，是因剛與澤倫斯基會面，受其觀點影響。澤倫斯基則指普廷假意要和談，其實並無意尋求和平。

