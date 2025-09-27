為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    已獲美支持！白俄總統：普廷即將提「好方案」結束烏俄戰爭

    2025/09/27 18:13 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社檔案照）

    白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）26日在莫斯科和俄國總統普廷（Vladimir Putin）會談，他會後表示，普廷即將宣布一份「非常好的」方案，結束烏克蘭戰爭，並稱這項方案獲得美方大致上支持。

    《路透》26日報導，盧卡申科26日和普廷會談逾5小時，他說，上月普廷在阿拉斯加會談，已經向美國總統川普說明該提案，但是盧卡申科並未透露具體內容，表示「總統（普廷）會親自說明」。

    盧卡申科說，「這是一份對烏克蘭好的提議」，已經交給華府考慮和討論，「非常好的提議」；如果烏克蘭不接受，情勢會有如烏俄戰爭開始時，「甚至更糟」；他呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），「若要避免丟掉整個烏克蘭，（澤倫斯基）不只要談判，還得同意有利條件，而且這些條件美方已經大致上同意」。

    俄羅斯之前堅持的和談條件，包括烏國割讓更多領土、放棄尋求加入北大西洋公約組織（NATO），以及對軍隊規模設限等，均遭基輔視為變相投降而拒絕。俄國目前佔領烏國全國約五分之一的領土。

    日前川普才出乎外界預料地態度逆轉，表示烏克蘭「有能力收復所有失土」，基輔應該趁俄國經濟深陷困境之際行動。克里姆林宮駁斥川普說法，指川普前述談話，是因剛與澤倫斯基會面，受其觀點影響。澤倫斯基則指普廷假意要和談，其實並無意尋求和平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播