日本「南海海槽」30年內8級強震機率 日本政府上修至90％以上

日本本州南方的「南海海槽」，未來30年發生巨大地的可能性上修為「60％至90％以上」。（圖翻攝自地震本部）

日本政府最新研究揭露，位於日本本州南方的「南海海槽」地區，在未來30年內發生巨大地震的可能性，從過去常見的「80％程度」上修為「60％至90％以上」，雖然專家同時提出不同模型估算，最低機率僅約2成，但上限恐突破9成，顯示潛藏風險比以往更嚴峻。

綜合日媒報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，指出若依地殼變動與隆起等數據推算，南海海槽在未來30年內發生規模8以上巨大地震的機率落在「60％至90％以上」；若單純依歷史地震間隔計算，則區間為「20％至50％」。

地震調查委員會強調，這次調整並非意味地震風險下降或升高，而是更完整呈現不同估算方式的落差。專家指出，即便是「20%」的機率，在自然災害風險評估上也屬於高度警戒區，更何況另一模型已經將上限推高到9成，顯示未來30年內爆發巨大地震的可能性極高。

日本學界憂心，一旦南海海槽發生規模8級以上大地震，極可能引發大規模海嘯，對西日本沿岸社會經濟造成毀滅性打擊。政府推演「最嚴重情境」時曾估計，恐導致逾30萬人死亡；另據先前防災對策調查，若發布最高等級「巨大地震警戒」，全國恐有超過52萬人需提前一週避難，規模甚至超過311大地震的47萬人。由於海嘯可能在震後數分鐘內抵達，當局已要求地方政府劃定事先疏散區域，並針對723個市町村展開調查。

