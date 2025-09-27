為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    國際帕委會:俄羅斯與白俄羅斯選手 可參加明年冬季帕運

    2025/09/27 17:12 編譯張沛元／綜合報導
    2024年9月2日，俄羅斯殘障游泳選手舒羅娃（左）在2024年巴黎帕運女子50公尺仰泳-S3決賽中拿下銀牌。（歐新社）

    國際帕拉林匹克委員會（IPC）27日決定，解除自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，對俄羅斯以及白俄羅斯（雙俄）所實施的部分禁賽措施。

    這項在南韓首爾舉行的國際帕委會大會上所做的決定，為俄羅斯及白俄羅斯運動員代表國家，參加2026年義大利米蘭科爾蒂納冬季帕運，開闢道路。

    不過，哪些國家能在冬季帕運的6個項目中比賽，決定權操在各項運動的國際總會（International Federation）手中；而這些運動項目的國際總會，迄今仍持續禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參賽。

    國際帕委會在聲明中指出，該解禁決定意味，白俄羅斯與俄羅斯的國家帕委會，「如今恢復其身為國際帕委會成員的所有權利與特殊待遇」；國際帕委會將與雙俄的帕委會合作，盡快讓實際安排就位。

    俄羅斯帕委員對此表示歡迎，稱此決定「公正」，是運動員的權利應受到保護，不該因國家或政治理由遭到歧視的典範。

    國際帕委會在2023年的大會上，通過對雙俄選手實施部分禁賽，但若干雙俄選手仍得以「個人中立運動員」身分，參加2024年巴黎夏季帕運。

    8天前，國際奧林匹克委員會（IOC）批准雙俄運動員以中立身分，參加明年的米蘭科爾蒂納冬季帕運。

