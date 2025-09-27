暗殺美國總統福特未遂 她出獄後95歲高齡過世

美國女子摩爾，於1975年9月22日暗殺福特總統未遂。（美聯社）

1975年9月22日，美國第38任總統福特在加州舊金山聯合廣場飯店外朝民眾揮手致意時，遭到暗殺未遂，開槍的女嫌摩爾（Sara Jane Moore）當場被捕，她被判無期徒刑後於2007年12月31日假釋出獄，親友透露摩爾本月24日以95歲的高齡在田納西州療養院過世。

據《美聯社》報導，摩爾1930年2月15日出生於西維吉尼亞州，1974年她進入為貧窮民眾提供食物的單位「People in Need」工作，該組織是富豪赫斯特（Randolph Hearst）所創立，他的女兒當時被美國激進共產團體共生解放軍（SLA）綁架，SLA要求赫斯特向加州窮人提供食物才會放人。使得赫斯特不得不聽從。

摩爾在People in Need上班期間，開始和左派、前科犯、舊金山反主流人士有了聯繫，並且成為了聯邦調查局（FBI）的線人。不過，在暗殺福特的4個月前，FBI終止了和摩爾的合作關係。

1975年9月5日，邪教曼森家族（Manson Family）的女性成員弗洛姆（Squeaky Fromme），在加州沙加緬度持槍對準福特總統，還未擊發就被特勤人員奪下槍械。

僅僅過了17天，同年9月22日摩爾就在加州舊金山朝福特總統開槍，所幸人群裡的33歲海陸退伍軍人西普爾（Oliver Sipple）將摩爾的手槍打落，使得子彈沒有打中福特。

摩爾被捕後，聲稱自己是擔心FBI線人的身分會曝光並遭遇生命威脅，「如果政府要殺我，我就要用行動來發聲」，但時至今日就連辯護律師也不知道她的確切動機。

摩爾入獄7年後，對於自己暗殺失敗仍感到相當可惜，不過，在2007年年底突然假釋前，她又改稱對自己的行為非常懊悔，出獄後她隱姓埋名在秘密地點生活。

摩爾2009年接受舊金山電視台採訪時，指稱自己捲入了1970年代的激進政治運動，假如有機會和福特說話，她會告訴他很抱歉發生這樣的事，但福特已於2006年逝世。

摩爾被判無期徒刑但已在2007年假釋，她本月以95歲的高齡過世。圖為摩爾2009年受訪。（美聯社）

