解密：季辛吉1974年曾提誘共軍到釣魚台 最終作罷

根據解密的美國外交公文，中華人民共和國1974年1月實際掌控南海的西沙群島時，時任美國國務卿季辛吉曾詢問部屬能否引誘共軍到釣魚台（日本稱尖閣諸島），但後來作罷。（路透資料照）

根據解密的美國外交公文，中華人民共和國1974年1月實際掌控南海的西沙群島時，時任美國國務卿季辛吉曾詢問部屬能否引誘共軍到釣魚台（日本稱尖閣諸島），但後來作罷。

日本共同社今天報導，當時國務院的幹部持反對意見，因此這個的提議並未付諸實行。

報導指出，季辛吉（Henry Kissinger）當時可能不滿日本在美國之前，先於1972年9月與中華人民共和國建交，且警戒日本向北京靠攏，他可能希望藉此「敲打」日本。不過，不清楚具體的引誘方式。

中華人民共和國1974年1月19日與當時的南越交戰，並在同月掌控西沙群島全境。

根據解密的公文，季辛吉同月31日在國務院與部屬開會，討論因應南海局勢時表示，「能否引誘他們（中國）到尖閣諸島，這樣一來就能教導日本人信念（religion）」。

當時負責東亞與太平洋事務的助理國務卿哈默（Arthur Hummel）則詢問季辛吉，「我理解我們需要教導日本人信念，但是值得做到這個份上嗎？」

季辛吉則回答「沒有」，並打消這個念頭。

當時在美國駐日本大使館擔任外交人員、後來又在1990年代擔任美國駐日大使館副館長的狄明（Rust Deming）告訴共同社，他認為季辛吉當時是覺得「日本應該承擔更多防衛領土的責任」。

季辛吉於已故前總統尼克森（Richard Nixon）任內的1969年，被任命為國安顧問，1973年9月起身兼國務卿和國安顧問。尼克森1974年下台後，他仍繼續在已故前總統福特（Gerald Ford）政府身兼這兩個職位，直到1975年11月卸下國安顧問一職，不過他仍持續擔任國務卿直到1977年。

季辛吉曾經參與冲繩回歸日本相關談判，以及參與處理釣魚台列嶼的決策。

他一方面促成尼克森在1972年訪問北京，並推動美國與北京當局在1979年建交，另一方面則在紡織貿易問題上與日本立場相左，並與日本保持距離。

季辛吉於2023年11月辭世，享壽100歲。

