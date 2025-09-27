為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    盧特尼克：川普不會忘記馬斯克離任時的「負面情緒」

    2025/09/27 15:48 編譯孫宇青／綜合報導
    川普（左）與馬斯克（右）近日在美國保守派政治網紅柯克告別式上短暫同席交談。（美聯社）

    川普（左）與馬斯克（右）近日在美國保守派政治網紅柯克告別式上短暫同席交談。（美聯社）

    美國總統川普與億萬富翁馬斯克分道揚鑣一事，迄今仍為外人津津樂道。美國商務部長盧特尼克在受訪時表示，川普總統不會忘記馬斯克在卸下政府職務之際表現出的「負面情緒」。

    盧特尼克在接受《國會山莊報》（The Hill）姊妹報《NewsNation》節目「Batya」訪問時，稱馬斯克是川普「在政府中最好的朋友」，並補充說，川普會「原諒」馬斯克卸下「政府效率部」（DOGE）職務時的動盪，但不會忘記當時他散發出的「負面情緒」。

    盧特尼克說：「我認為馬斯克確實做到這一點，他贏得總統的友誼和欽佩，但在離任時，他表達出自己非常負面的一面，總統不會忘記這種負面情緒。」

    根據聯邦選舉委員會的文件，馬斯克和川普在川普2024年總統競選期間結成聯盟，馬斯克花費超過2.9億美元（逾88億台幣）來支持川普和其他共和黨候選人。兩人的關係促使馬斯克出任政府效率部負責人，該部門旨在減少聯邦政府機構的浪費、欺詐和濫用。

    但由於馬斯克在DOGE的職位，他與其他內閣成員之間的緊張關係最終為川普與馬斯克的關係蒙上一層陰影。今年5月，馬斯克辭去DOGE的職務，並在幾天內公開反對川普的稅收和支出法案，稱其「極度令人憎惡」。

    自此，兩人的關係公開惡化，馬斯克甚至聲稱川普的名字出現在已故淫魔艾普斯坦的文件中。

    盧特尼克表示，川普未來會對馬斯克「友善」，「（川普）會很友好，他會很友善，因為總統人非常好，但他會忘記嗎？我不這麼認為」。

