美備妥軍事打擊委內瑞拉境內毒販方案 兩國正進行談判

川普（左）指控馬杜洛（右）與販毒集團勾結，但馬杜洛持續否認。（法新社）

《美國國家廣播公司》（NBC）27日引述4名知情人士披露，美軍正在擬定針對委內瑞拉境內販毒份子的軍事打擊方案，可能在幾週內付諸行動，目前總統川普尚未下令，兩國正透過中東中間人進行談判。

據報導，這4名知情人士中，有2人是熟悉軍事打擊計畫的美國官員，另2人則熟悉美委談判情況。對委內瑞拉境內進行軍事打擊，將是川普政府針對販毒目標的軍事行動及其對委內瑞拉政府立場的全面升級。

川普在「真實社群」發文表示，最近幾週，美軍襲擊至少3艘來自委內瑞拉的船隻，據稱這些船隻載有可能威脅美國人安全的販毒份子和毒品。儘管美方尚未提供證據證明這些船隻上都載有毒品，但多明尼加一名官員和美國駐多明尼加大使館一名官員表示，在一次襲擊後，水域中發現毒品。

據了解，美國近期升級軍事行動的部分原因是，認為委內瑞拉總統馬杜洛沒有採取足夠措施阻止非法毒品外流。美方正在討論的計畫主要集中在對販毒集團成員、領導層及毒品實驗室進行無人機襲擊。

白宮在被問及此事時，援引川普先前的聲明：「我們將拭目以待。委內瑞拉正在向我們派遣他們的幫派成員、毒販和毒品。這是不可接受的。」

此外，一名知情官員表示，部分川普政府官員對美國軍事升級似乎並未削弱馬杜洛的權力或引發任何重大回應感到失望。白宮在打擊販毒船行動中面臨的阻力超乎預期，促使他們認真考慮下一步。

美國和委內瑞拉目前正透過中東領袖作為中間人進行談判。一位高階政府官員稱，馬杜洛已與這些中間人談及他願意為繼續執政做出的讓步。川普則表明「準備動用美國的一切力量，阻止毒品湧入我國，並將肇事者繩之以法」。

當被問及美國在委內瑞拉境內發動襲擊的可能性時，委內瑞拉政治分析家伊斯梅爾（Anibal Sanchez Ismayel）透過通訊軟體WhatsApp告訴NBC：「對委內瑞拉領土發動襲擊將產生一系列後果，從引發外交抗議，到加劇對通敵者的政治迫害，再到進一步團結委內瑞拉人。」

美軍表示，最近已向加勒比海地區部署至少8艘艦艇，載有4000多名人員，並向波多黎各派遣F-35戰機。熟悉政府想法的消息人士表示，如果不考慮所有選項，就不可能把那麼多資源調到該地區。

2020年，在川普第一個任期內，美國司法部以販毒罪起訴馬杜洛。川普政府指控馬杜洛與販毒集團合作，並稱這些集團向美國輸送古柯鹼、芬太尼和販毒人士。美國政府最近更將緝拿馬杜洛的懸賞金額提高到5000萬美元。

委內瑞拉並非古柯鹼的主要生產國，但被認為是將毒品運往其他國家的主要出發地。

川普政府官員並未排除這些軍事行動的另一個目的，即推動委內瑞拉政權更迭。NBC先前報導稱，一位知情人士透露，川普政府的目標是迫使馬杜洛做出草率的決定，最終可能導致他在沒有美國地面部隊介入的情況下被趕下台。美國國務卿魯比歐一直是支持委內瑞拉政權更迭的聲音之一。

根據委內瑞拉政府在社群媒體上發布的消息，本月稍早，馬杜洛致函川普，希望開啟對話。

白宮新聞秘書李威特證實川普收到這封信，但對此表示譴責，「坦白說，我認為馬杜洛在那封信中重複很多謊言，而且美國政府對委內瑞拉的立場沒有改變。我們認為馬杜洛政權是非法的，總統已明確表示，他願意採取一切必要手段，阻止致命毒品從委內瑞拉政權非法販運到美國」。

