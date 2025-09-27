為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓官員暗示 美朝「不排除」APEC峰會期間會晤

    2025/09/27 14:43 編譯孫宇青／綜合報導
    川普與金正恩2019年6月在兩韓交界處板門店碰面。（路透資料照）

    《法新社》27日報導，南韓外交部一位官員表示，美國和北韓「不排除」在下月底在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間舉行會晤。

    據報導，自2019年美國總統川普與北韓領袖金正恩備受矚目的「川金會」破裂以來，華府與平壤的關係一直處於深度凍結狀態。自那以後，北韓多次宣稱自己是「不可逆轉的」核武國家，直到最近金正恩才表示願意重啟與華府的對話。

    南韓外交部一位高階官員26日在紐約表示，美朝官員的會談可能在定於10月底在南韓慶州揭幕的APEC峰會期間舉行，「我們不能排除這種可能性」。不過，該官員沒有透露美朝會談可能在何處舉行，以及會談將採取何種形式。

    川普和金正恩先前曾在南北韓非軍事區（DMZ）板門店會面，川普在第一任期內曾三度會見金正恩，還曾公開表示兩人「墜入愛河」。但2019年越南河內峰會後，美朝關係一度陷入危機，雙方因平壤在核計畫上願意做出的讓步而破裂。

    上個月，川普表示希望再次與金正恩會面，可能在今年。北韓官媒近日引述金正恩的說法指出，他對川普有著「美好的回憶」，如果華府不再要求平壤放棄核武，他願意在未來進行會談。

    金正恩本月罕見地出訪北京，與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷一同出席在北京舉行的盛大閱兵儀式。預計習近平也將出席APEC峰會。

    分析人士稱，在普廷和習近平的支持下，金正恩預計將在未來與川普的會談中擁有更大的影響力。

    哈佛大學亞洲中心訪問學者兼研究員李承鉉（Lee Seong-hyon，音譯）告訴法新社：「金正恩現在不再將自己定位為一個孤立的獨裁者，而是被兩個擁核大國支持的關鍵利益相關者。這大大提升他在未來任何（美朝）雙邊談判中的籌碼。」

