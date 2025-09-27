南海雙標失效？菲越海軍高層會晤 齊心反制中國擴張

在南海緊張加劇之際，越南人民海軍司令陳清延（左）23日會見菲律賓海軍司令艾茲伯里塔塔（右）。雙方表示，彼此擁有共同利益，也面臨共同困難，將深化海上安全合作、推進國防關係。（圖：中央社 /菲律賓武裝部隊）

面對中國在南海持續擴張，菲律賓與越南海軍23日在菲律賓海軍總部舉行高層會晤，深化雙邊防務合作，展現聯手捍衛區域海上安全的決心。根據《馬尼拉時報》報導，此次會晤凸顯兩國在中國「雙重標準」策略下，仍堅持加強海上合作。

會晤中，菲律賓向越南人民海軍司令陳清延致敬，雙方討論國防合作與海上安全策略。陳清延表示：「我們是海上鄰國，距離很近。越交流越了解彼此。我們擁有共同利益，也面臨相同困難，必須攜手維護和平與穩定。」菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta）也對雙方日益密切的夥伴關係表達感謝。

菲越海軍自2011年起保持互助紀錄，菲律賓曾救援23名越南漁民，越南則拯救60名菲律賓漁民。陳清延讚揚這是「非常好的成果和協調」。雙方也成功舉行第八屆菲律賓—越南人員交流活動，並同意未來定期會面，探討海軍對談與區域安全合作，持續深化國防、軍事關係。

中國雙標策略 暗藏算盤

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）客座研究員葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，中國在南海對菲律賓與越南採取「雙重標準」。菲律賓海域如黃岩島（Scarborough Shoal，菲稱馬辛洛克灘）頻遭中國水砲攻擊，但對越南在南沙群島填海造陸卻反應較緩。葛羅斯曼分析，主因在於菲律賓傾向與美國加強戰略聯盟抗衡中國，而越南則對北京態度較柔和，並維持多元外交政策。

面對中國不顧國際法庭裁決持續在南海擴張，馬尼拉與河內當局推進國防合作，強化海上安全。雙方去年會面時，已同意深化國防、軍事關係，確保南海的「和平、穩定、安全及航行與飛越自由」。此次高層會晤進一步鞏固菲越聯手反制中國在南海的擴張行動，對維護區域穩定具有關鍵意義。

