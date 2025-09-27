遲未公開淫魔艾普斯坦文件 川普突下令解密傳奇女飛行家失蹤懸案

美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦生前爆出曾性侵多名少女，媒介全球政商名流好友到其私人島嶼從事性愛活動。川普也被爆與艾普斯坦熟識多年。（路透）

美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，引發各界熱議。美國總統川普則因遲未公布相關文件引發批評\，面臨日益高漲的批評聲浪。疑似為轉移焦點，川普26日突然在社群發文，稱要解密及公布與傳奇女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）有關的所有美國政府檔案。

金融家出身的艾普斯坦被控為國際級政要名流提供未成年人性服務，2019年時被發現不明不白地死於獄中。川普雖承認在社交場合上認識艾普斯坦，並聲稱艾普斯坦在獄中身亡前，兩人已多年沒有往來，但川普也因遲未公布與艾普斯坦有關的文件，延宕的態度引發外界質疑。

請繼續往下閱讀...

川普26日突在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文稱，關於傳奇女飛行員艾爾哈特最後一次飛行的謎團「讓數百萬人深深著迷」，並指他已下令政府解密，並公布所有與厄哈特、她的最後一趟旅程以及一切相關事項的政府檔案。

在川普發出這篇貼文的數小時前，民主黨籍聯邦眾議員宣布發現更多與艾普斯坦有關的文件，其中提到身價億萬的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、前川普顧問巴農（Steve Bannon）與科技業億萬富豪提爾（Peter Thiel）。

傳奇女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）是第一位獲得飛行優異十字勳章、第一位獨自飛越大西洋的女飛行員，她在1937年駕駛「洛克希德10型 伊萊克特拉」嘗試全球首次環球飛行，不過同年7月2日在太平洋豪蘭島附近，飛行時進行最後一次無線電通訊後離奇失蹤。

艾爾哈特和她進行環球飛行的座機「洛克希德10型 伊萊克特拉」。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法