川普18歲孫女推自創服飾品牌 在白宮拍宣傳照

美國總統川普週五於白宮外受訪時，特別介紹身旁的18歲孫女凱伊（Kai Trump）。凱伊是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）的女兒，近期於社群媒體宣布推出自創服飾品牌，並穿著自家設計的服裝亮相，成為媒體焦點。

據《法新社》報導，川普當地時間26日受訪時向華盛頓記者團介紹說：「順便介紹一下，這是凱伊。」這名川普最年長的孫女去年曾在共和黨全代會短講，凱伊與川普同樣熱愛高爾夫，2人接受訪問後隨即登上直升機，一同前往觀賞萊德盃高爾夫球對抗賽。

凱伊預計明年將進入邁阿密大學高爾夫球校隊，同時也積極發展個人品牌。她於25日透過社群平台IG宣布推出自創服飾，主打每件約130美元（約新台幣3914元）的素面圓領毛衣，胸前繡上縮寫、袖口留有簽名字樣，官網宣傳照可見她身穿長袖運動衫，於白宮草坪擺拍。

據悉，凱伊父母已離婚，外媒傳其母親正與高爾夫球傳奇人物老虎伍茲（Tiger Woods）交往。

報導分析，與歷任政府官員不同，川普以銷售各類個人品牌商品聞名。這位億萬富豪經常被指控利其職位來促進川普家族的金融利益，尤其涉及房地產或加密貨幣領域。

