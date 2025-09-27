不僅蝦子！印尼丁香出口美國驗出含有銫137

印尼繼蝦子之後，出口到美國的丁香也被驗出含有銫137。（美聯社）

小心！印尼公司PT Bahari Makmuri Sejati，8月出口到美國的冷凍生蝦驗出銫137反應，導致沃爾瑪等超市展開召回，沒想到如今又有印尼業者出事，PT Natural Java Spice公司賣到加州的丁香被驗出含有銫137。

據《美聯社》報導，這間印尼香料公司，今年已出口44萬磅（約20萬公斤）丁香到美國；8月出事的生蝦業者，今年則運送了8400萬磅（約3800 萬公斤）的蝦子到美國各港口。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，數十萬包冷凍蝦已在全美各地展開召回，目前市面上應無任何受影響的產品流通。據了解，印尼蝦、丁香所驗出的銫137含量，遠低於需要採取醫療措施的程度，但長期暴露在銫137之下可能會增加癌症風險。

銫137是核反應的副產品（放射性同位素），包括製造核彈、核子試驗、反應爐運作都會產生，但在土壤、食物和空氣等環境中也能測到微量存在。

印尼蝦和香料業者的廠區相距500英里（約800公里），目前尚不清楚是否受到同個污染源影響。國際原子能總署表示，印尼蝦加工廠可能是被附近工業區的廢金屬波及。

