台海緊張！川普擬提名對中鷹派掌美空軍 威爾斯巴赫曾轟共機挑釁

前太平洋空軍司令威爾斯巴赫，有望被川普政府欽點為下一任美國空軍參謀長。威爾斯巴赫曾公開批評中共飛行員「不專業攔截」行為。（圖：美國空軍）

美國空軍參謀長人選浮出檯面。軍聞網站《Breaking Defense》引述多名消息人士報導，前太平洋空軍（PACAF）司令、現年62歲的威爾斯巴赫上將（Gen. Kenneth Wilsbach），有望被川普政府正式提名為下一任空軍參謀長，接替意外宣布提前退休的阿爾文（Gen. David Allvin）。

威爾斯巴赫以對中立場強硬著稱，曾公開批評中共飛行員「不專業攔截」，在中國威脅台灣的背景下，此一人事案格外受到關注。報導同時提到，美中關係持續緊張之際，外界憂心中國可能對台灣發動攻擊並引發美軍介入，威爾斯巴赫若出任參謀長，將在此敏感時刻主導美國空軍，凸顯這項任命的戰略敏感性。

威爾斯巴赫將軍8月11日才卸下空戰司令部（ACC）司令一職，原本規劃退休。未料僅7天後，阿爾文便突然宣布將於11月提前離任。消息指出，威爾斯巴赫隨即成為參謀長職位的領跑人選。然而，他的潛在提名一度陷入停滯，因社群媒體發起行動，攻擊他先前支持「多元、公平與共融」（DEI）政策。社群甚至轉而推舉當時被提名為副參謀長的空軍全球打擊司令部司令布西爾（Gen. Thomas Bussiere）。不過，《Aviation Week》後續報導，布西耶的副參謀長提名已遭撤回，威爾斯巴赫再度回到領跑位置。

印太老將 曾轟中共飛官「不安全」挑釁

威爾斯巴赫對印太地區安全情勢有著豐富的經驗。他曾公開批評中共飛行員在空中對美軍機進行「完全不專業和極其不安全」的攔截。他指出，當美方人員向中共對口單位提出這些問題時，中方典型回應竟是：「這是你的錯，因為如果你不在這裡，這就不會發生。」他呼籲雙方都應「安全地做，專業地做」，以避免誤判或災難。

白宮與國防部至今未正式對此提名發表評論。報導指出，川普總統過去曾在軍事人事上臨時改變心意，因此在提名案送交參議院並獲國防部正式宣布之前，仍存在變數。

