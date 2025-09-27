為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    南韓國家情報資源管理院火災有多嚴重？郵局領不了錢 物流恐延誤

    2025/09/27 11:07 即時新聞／綜合報導
    南韓國家情報資源管理院鋰電池火災，647個政府系統預防性關閉，出現郵局領不了錢、物流可能會延誤等情況。圖為韓國郵政。（彭博）

    南韓國家情報資源管理院鋰電池火災，647個政府系統預防性關閉，出現郵局領不了錢、物流可能會延誤等情況。圖為韓國郵政。（彭博）

    南韓負責管理中央政府與地方政府資訊網路的「國家情報資源管理院（NIRS）」，於26日晚間8時20分許發生鋰電池火災，導致647個政府系統預防性關閉，出現郵局領不了錢、郵政物流投遞可能會延誤等嚴重情況。

    《朝鮮日報》報導，韓國郵政（Korea Post）的所有金融服務，包括存提款、轉帳、繳納保險費皆已暫停。郵政方面強調會採取措施，避免民眾繳交保險、償還貸款時發生逾期等情況。

    另外，南韓即將迎來中秋連假，郵政包裹數量預計將會暴增，外界相當憂心會出現不能如期到貨的狀況。韓國郵政對此表示，物流系統可以離線操作，因此就算無法連網還是能夠照常操作。

    不過，南韓郵局在中秋期間預估每天將收到160萬個包裹，比去年增加4.8％，因此南韓民眾擔憂在離線狀況下難以消化如此大量的物流需求。另外，韓國郵政的官網和許多政府單位的網頁一樣，目前無法進入。

