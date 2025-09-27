為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓國家情報資源管理院鋰電池火災 647個政府系統關閉

    2025/09/27 10:03 即時新聞／綜合報導
    南韓國家情報資源管理院發生鋰電池火災，導致溫濕度控制裝置故障，當局預防性關閉647個政府系統。圖為國家情報資源管理院。（圖擷自Google街景）

    南韓國家情報資源管理院發生鋰電池火災，導致溫濕度控制裝置故障，當局預防性關閉647個政府系統。圖為國家情報資源管理院。（圖擷自Google街景）

    位於南韓大田廣域市的「國家情報資源管理院（NIRS）」，於26日晚間8時20分許發生鋰電池火災，導致溫濕度控制裝置無法正常操作，當局為了避免伺服器過熱，預防性關閉647個政府系統。

    《韓聯社》報導，NIRS原本要將5樓電腦室的不斷電系統（UPS）轉移至地下室，孰料在關閉電源後突然竄出火苗，當時電腦室內共有192個鋰電池組，由於難以撲滅因此消防隊只能盡力避免火勢蔓延。

    雖然NIRS的647個政府系統並未受到火災直接影響，但行政安全部次長金敏在今（27日）早召開記者會，指稱NIRS的溫濕度控制設施故障，為了防止伺服器過熱使得資料受損，因此暫停647個政府系統的運作。

    金敏在表示，當局會先搶修溫濕度控制設備，之後再重啟伺服器並陸續恢復各種服務，對於郵政、金融等影響較大的系統會儘快開放。不知是否受此影響，目前南韓政府許多單位的官網都無法進入，金敏在並未說明恢復時間。

