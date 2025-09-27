外媒：字節跳動仍保TikTok美業務大權並朋分利潤

知情人士透露，TikTok的中國母公司字節跳動將保留部分在美業務經營的所有權，但會將TikTok數據、內容與演算法控制權交給新的合資團隊。字節跳動仍可獲美國業務半數利潤。

路透社指出，字節跳動（ByteDance）在新的TikTok美國版營運架構中的角色比預期更大，凸顯這家總部位於中國的科技巨頭將持續且可觀地參與TikTok在美營運。

請繼續往下閱讀...

有美國財經媒體披露，接手的合資團隊將向字節跳動承租演算法的副本，隨後由甲骨文（Oracle）公司「從頭開始」重新訓練，美國用戶的數據將儲存於甲骨文管理的安全雲端，字節跳動既無法獲取TikTok美國用戶的資訊，也無法控制美國境內的演算法。

知情人士表示，字節跳動可透過向美方團隊提供演算法副本所產生的所有營利收取授權費，並按自身持股比例分得利潤。總體而言TikTok美國版在新東家接管後，字節跳動仍能獲得在美業務50%或以上的整體利潤。

美國總統川普25日簽署行政命令，宣布將TikTok美國業務出售給由甲骨文、銀湖（Silver Lake）及其他投資方組成的團隊，以滿足國安要求。

目前陸續披露的所有權結構訊息，恐使TikTok交易在美國國會以及批評者中引發質疑：川普拍板的這筆交易是否符合2024年通過的「不賣就禁」法。

美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），由時任總統拜登同月簽署。法規要求字節跳動必須出售在美業務，否則將被禁。

知情人士表示，美版TikTok將被分拆為兩家實體。川普宣布的合資團隊負責美國用戶資料與演算法；另一個則由字節跳動全資持有，掌管廣告與電商等營收業務。

中方媒體26日也有報導描述此一雙重架構，指字節跳動將繼續掌握美國TikTok的品牌、電商及國際互通業務，

新的合資團隊則負責用戶數據與演算法。不過「晚點LatePost」與「財新」的相關報導後來被下架。

對川普而言，讓TikTok在美繼續生存至關重要。他常談及這個平台如何幫助他觸及年輕選民，將自己去年的勝選回鍋部分歸功於在美有1.7億用戶的TikTok。他個人的TikTok帳號也有1500萬粉絲，白宮上月也開設官方TikTok帳號。

在路透社披露相關消息後，眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，他將全面監督這項交易，強調這項交易應「排除新實體與字節跳動之間的任何運營聯繫」。

穆勒納爾說：「法律設下嚴格防線，禁止字節跳動與任何TikTok的接手團隊在至關重要的演算法上合作。」（編譯：陳亦偉）1140927

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法