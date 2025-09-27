為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    托兒所人員凌虐21名嬰幼 英法官判刑8年

    2025/09/27 03:39 中央社

    英國一名法官今天以被控對嬰幼兒進行連串「無端」且「施虐般」的攻擊，將一名托兒所員工判刑8年。

    法新社報導，被告是22歲的倫敦女子蕾卡（Roksana Lecka），在其中一案裡她被控多次踢一名小男孩的臉。

    蕾卡承認7項「對16歲以下兒少施虐」的罪行，另外14項經審理後也被定罪；她對自己的犯行歸咎於吸食大麻。

    法官普拉施克斯（Sarah Plaschkes）在量刑蕾卡被控凌虐21名嬰幼兒時表示，她在倫敦兩間托兒所工作期間，犯下「多次無端暴力行為」。

    普拉施克斯說：「妳對他們捏、打、拳毆、掌摑和腳踢樣樣都來，還拉扯他們的耳朵、頭髮和腳趾，把孩子頭朝下扔進嬰兒床。孩子們只是安靜快樂地自己玩耍時，妳就故意讓他們受苦……妳的犯行正確地說根本就是施虐。」

    蕾卡的虐兒行逕於2024年6月被揭發，當時她被人看到手捏多名兒童。警方獲報介入後，在托兒所的錄影監視畫面發現多起虐兒情事。

    倫敦的金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）收到受害兒童家長提交的被害人影響陳述，表示虐兒讓他們既心碎又自責。（編譯：陳亦偉）1140927

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播