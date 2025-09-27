華郵：美以轟炸後　伊朗繼續構工神秘地下核設施

華盛頓郵報檢視衛星影像與獨立分析後披露，自今年6月美國與以色列重創伊朗主要核設施以來，德黑蘭這幾個月似加速構築一處原有地下基地，凸顯伊朗可能未完全放棄核武計畫。

衛星影像顯示伊朗正持續在名為「十字鎬山」（Kuh-e Kolang Gaz La,or Pickaxe Mountain）的場址（Pickaxe Mountain）興建一座更深的軍事設施，當地位於6月22日遭美、以轟炸的納坦茲（Natanz）核設施以南。

請繼續往下閱讀...

華郵指自2020年起，伊朗就一直在距納坦茲核設施以南約1.6公里的薩格洛斯山脈（Zagros mountain）下鑽掘隧道。

十字鎬山場址的真正用途不明，不但國際稽查人員從未去過，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）也說，伊朗當局今年稍早拒絕答覆他關於當地的相關提問。

分析人士估計，十字鎬山底下的廳室可能深達約79至100公尺，福爾多（Fordow）核設施還深；美軍6月空襲時以大型鑽地炸彈空襲福爾多。伊朗2020年宣布十字鎬山計畫時曾說，將在當地設置一座離心機組裝生產廠，以取代同年稍早被破壞行動摧毀的生產據點。離心機為濃縮鈾所需的高速旋轉設備。

據馬薩爾科技公司（Maxar）一名分析師指出，十字鎬山的隧道在同年12月動工，當地的規模與深度引發分析界懷疑可能另有他用，可能作為新的秘密濃縮鈾設施，或是供伊朗當成武器級濃縮鈾的安全儲放地。

不過分析人士也強調，山體內外的施工，不代表德黑蘭正加緊重建受創的核武計畫並加快製造核彈。

根據國際原子能總署的報告，在6月空襲前，伊朗已積累近900磅、濃縮至60%純度的鈾（接近武器級的90%濃度）。伊朗的庫存濃縮鈾的去向與所在地在遭空襲後依然不明，引發外界擔憂伊朗可能繼續隨時間暗中聚集製造核武所需的關鍵原材料。

十字鎬山的新施工活動似乎部分是為強化當地抵禦日後攻擊的能力；美、以6月空襲伊朗核設施期間，十字鎬山設施未遭打擊。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）專家路易斯（Jeffrey Lewis）說：「在遭受攻擊後，伊朗可能決定擴建此設施，把更多活動移往地下。」

受華郵之託審視衛星影像的專家指出，自6月22日遭美軍轟炸後，十字鎬山場址出現3項重要變化，顯示工程在進行：一是強化外圍防護，二是加固一處隧道入口，三是開挖棄土增加，顯示持續進行地下施工。

科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）專家勃克哈德（Sarah Burkhard）表示，加固並覆蓋隧道入口的原因是為提高抗炸能力，讓摧毀入口更難被炸坍塌。（編譯：陳亦偉）1140927

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法