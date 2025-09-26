為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列總理納坦雅胡聯大演說遭抵制 數十國代表集體退場

    2025/09/26 22:35 國際新聞中心／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡在聯大演說，高舉地圖，標示中東威脅，並佩戴特別設計的「人質徽章」。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡在聯大演說，高舉地圖，標示中東威脅，並佩戴特別設計的「人質徽章」。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡26日在紐約聯合國大會上發表強硬演說，面對多國代表集體離席抗議，仍堅稱以色列必須「完成任務」，徹底擊潰哈瑪斯，強烈反對巴勒斯坦建國。

    演說開始前，數十國代表集體退場，表達對以色列在加薩戰爭中造成嚴重人道危機的不滿。納坦雅胡無懼退場行動，開場即列舉以色列近期對敵對勢力的軍事打擊，朗讀被哈瑪斯挾持人質的名單。他強調：「以色列絕不自我毀滅」，並譴責法國、英國、加拿大等傳統盟友近日相繼承認巴勒斯坦國的決定，「這將成為你們的恥辱」，聲稱此舉將鼓勵恐怖主義。

    納坦雅胡多次指控批評者「反猶太主義」，反批國際社會在以色列面臨「7條戰線」威脅時選擇退縮。他否認以色列犯下種族滅絕罪，指稱以方多次發布撤離令，已盡力保護平民。為強化宣傳，以色列軍方在加薩邊境設置擴音器播放其演說，甚至宣稱將透過行動網路向加薩居民手機直播。

    面對國際壓力，納坦雅胡高舉地圖，標示中東威脅，並佩戴特別設計的「人質徽章」，凸顯2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件。他同時頻頻讚揚美國總統川普為關鍵盟友，透露以色列正與敘利亞新政府展開安全談判。

    目前加薩戰爭已造成逾6萬5千名巴勒斯坦人死亡，9成人口流離失所，飢荒蔓延。國際刑事法院已對納坦雅胡發出逮捕令，海牙國際法院亦審理南非提出的種族滅絕指控。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播