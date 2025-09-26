以色列總理納坦雅胡聯大演說遭抵制 數十國代表集體退場

以色列總理納坦雅胡在聯大演說，高舉地圖，標示中東威脅，並佩戴特別設計的「人質徽章」。（法新社）

以色列總理納坦雅胡26日在紐約聯合國大會上發表強硬演說，面對多國代表集體離席抗議，仍堅稱以色列必須「完成任務」，徹底擊潰哈瑪斯，強烈反對巴勒斯坦建國。

演說開始前，數十國代表集體退場，表達對以色列在加薩戰爭中造成嚴重人道危機的不滿。納坦雅胡無懼退場行動，開場即列舉以色列近期對敵對勢力的軍事打擊，朗讀被哈瑪斯挾持人質的名單。他強調：「以色列絕不自我毀滅」，並譴責法國、英國、加拿大等傳統盟友近日相繼承認巴勒斯坦國的決定，「這將成為你們的恥辱」，聲稱此舉將鼓勵恐怖主義。

納坦雅胡多次指控批評者「反猶太主義」，反批國際社會在以色列面臨「7條戰線」威脅時選擇退縮。他否認以色列犯下種族滅絕罪，指稱以方多次發布撤離令，已盡力保護平民。為強化宣傳，以色列軍方在加薩邊境設置擴音器播放其演說，甚至宣稱將透過行動網路向加薩居民手機直播。

面對國際壓力，納坦雅胡高舉地圖，標示中東威脅，並佩戴特別設計的「人質徽章」，凸顯2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件。他同時頻頻讚揚美國總統川普為關鍵盟友，透露以色列正與敘利亞新政府展開安全談判。

目前加薩戰爭已造成逾6萬5千名巴勒斯坦人死亡，9成人口流離失所，飢荒蔓延。國際刑事法院已對納坦雅胡發出逮捕令，海牙國際法院亦審理南非提出的種族滅絕指控。

