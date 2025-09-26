為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    習近平點頭賣TikTok 華盛頓智庫曝中國盤算

    2025/09/26 21:44 編譯林家宇／綜合報導
    美總統川普25日簽署行政命令，推動美中TikTok交易案進行。（法新社）

    美國總統川普25日簽署行政命令，為商談中的短影音軟體「TikTok」交易案鋪路。儘管交易案尚未定案，諸多細節也未公布，但據川普說法，中國國家主席習近平已同意交易案進行。

    華盛頓智庫「史汀生研究中心」中國計畫主任孫韻向「美聯社」分析，TikTok本身不比與美國的良好交情來的重要，交易案得以讓中國持續推進貿易談判。

    雪城大學政治科學助理教授古爾古耶夫指出，至少就短期來說，北京更願意保有取得美國科技和服務的權限，如此一來便可在半導體、人工智慧和先進製造業領域建立自給自足的能力，「這正是科技競爭的前線。相較之下，TikTok是一個逐漸成熟的消費應用程式，其戰略重要性正在下降。」

    美副總統范斯提到，中方在部分條件上仍有所堅持，美方想要達成的基本目標是讓TikTok持續運作，但也要確保美國民眾的資料隱私依法受到保護。依照命令，所有交易案的談判方會有額外120天寬限期。范斯透露，新公司的估值為140億美元（約4312億台幣）。

