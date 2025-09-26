捍衛Fed決策獨立性！前主席們出面力挺庫克

聯準會理事庫克（Lisa Cook）。（法新社）

一份25日提交美國最高法院的文件顯示，聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）在與美國總統川普的法律戰中，獲得所有還在世的聯準會主席力挺。川普上月以未經證實的抵押貸款詐欺為由，試圖開除庫克，引發庫克提告反制。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國上訴法院於聯準會本月召開政策會議前幾天裁決，在該訴訟進行期間，庫克得以保留其職位。美國政府隨後對此裁決提出上訴，目前案件正由最高法院審理中。

請繼續往下閱讀...

庫克25日說，開除她將是聯準會獨立性的「喪鐘」，她敦促最高法院駁回川普政府的緊急要求，亦即訴訟審理同時，免除她的職務。

前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）、伯南克（Ben Bernanke）與葉倫（Janet Yellent）聯名要求不要推翻該裁決，否則將威脅聯準會的政治獨立性，並「削弱公眾對聯準會的信心」。

這項法庭文件也獲得一些曾任高階公職的共和黨人連署支持，包括前財政部長鮑爾森（Henry Paulson）、前白宮經濟顧問委員會主席胡巴德（Glenn Hubbard）。

這份長達32頁的文件詳述聯準會免於政治考量的決策重要性。他們強調，聯準會的主要角色的維持美國經濟穩定，推翻上訴法院的裁決將危及聯準會在投資人與全世界中，得之不易的聲譽。

該文件指出，傷害聯準會的聲譽，恐使該機構控制通膨的核心使命遭到干擾。他們說，「聯準會對抗通膨的能力不僅直接與免於短期政治壓力有關，也與公眾對其獨立性的看法有關，因為如果公眾與金融市場認為聯準會充分免於政治壓力，他們將依照該預期行動，從而導致更低、更穩定的通膨」。

目前對庫克的抵押貸款詐欺指控尚未送交法院，川普政府也仍未公佈該指控的確切證據。庫克的律師25日指出，「與總統無限權力的主張相左，總統開除聯準會理事庫克的能力必須受到某種有意義的制約，否則任何一位總統都能以不當行為的指控為由，開除任何一位理事，儘管該指控充滿瑕疵」。

如果川普成功開除庫克，將是聯準會111年歷史上，首位被總統開除的聯準會理事。

