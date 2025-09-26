洛杉磯財政吃緊竟要蓋3000萬元公廁 被轟「史詩級浪費」

公廁示意圖。（法新社檔案照）

美國加州洛杉磯市打算斥資100萬美元，興建一座公共廁所，但是還沒開工就飽受抨擊，當地居民批評市府已經財政吃緊，卻仍花錢如流水。

《法新社》25日報導，洛杉磯市府官員去年批准一項計畫，在該市熱門的魯尼恩峽谷（Runyon Canyon）步道入口，興建一座有兩間側間的公廁。不過，興建經費規劃96萬美元（約2927萬台幣），令人瞠目結舌。

請繼續往下閱讀...

住在附近的居民說，市府去年才削減了消防部門預算，卻花大錢興建公廁，幾乎是貪腐。居民艾斯卓夫（Shira Scott Astrof）受訪時直言，「這是史詩級的浪費」。

社區組織「魯尼恩峽谷守護者」（Runyon Canyon Guardians）成員威爾（Scott Weil）表示，他找到可提供同樣兩間廁所的供應商，費用卻只要市府估價的一半，「一個沒錢的城市，怎麼會有這多出來的50萬美元？」

魯尼恩峽谷公園離好萊塢地標不遠，並可俯瞰洛杉磯市，是熱門健行和觀光打卡地點，常見名人現身。市長巴斯（Karen Bass）發言人表示，該園區每年有200萬人造訪，卻只有簡陋的流動廁所，不足供應大量人潮使用，也常被抱怨氣味難聞，設置公廁經過與社區溝通，獲得公園局核准，「洛城致力於確保各公園安全、乾淨、便利和好用」。不過，市長辦公室尚未回覆，為何造價會如此昂貴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法