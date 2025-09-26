為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    聯大演說警告哈瑪斯即刻釋放人質 納坦雅胡：絕不承認巴勒斯坦國

    2025/09/26 22:43 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡強調，以色列絕不會承認巴勒斯坦國。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡強調，以色列絕不會承認巴勒斯坦國。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今（26日）在聯合國大會發表演說，他除了批評近期承認巴勒斯坦的西方國家領袖之外，也聲明以色列絕不會認同巴勒斯坦國，他更警告哈瑪斯即刻釋放人質，否則會被以色列追殺至天涯海角。

    《路透》報導，納坦雅胡指出，雖然巴勒斯坦自治政府數十年來一直承諾會進行改革，但事實上它「腐爛到骨頭裡」。

    納坦雅胡接著舉911恐攻事件，來比擬哈瑪斯在2023年10月7日對以色列的襲擊，「在10月7日之後給巴勒斯坦人一個距離耶路撒冷一英里的國家，就好像9月11日之後給予蓋達組織（al Qaeda）一個距離紐約市一英里的國家。這完全就是瘋了，這太荒唐，我們不會這樣做。」

    他也對西方領導人喊話，「以色列不會讓你們把一個恐怖主義國家塞到我們的喉嚨裡。」並強調「我反對巴勒斯坦國不僅僅是我個人的政策或我的政府的政策。這是以色列國與以色列人民的政策」。

    在發表上述言論之際，納坦雅胡也利用聯合國大會的講台，直接對哈瑪斯發出警告：「放下你們的武器，放我的人民走。釋放所有人質，全數48人。釋放所有人質，立刻。如果你們照做，你們就能活著，不這樣做，以色列會一直追殺你們。」

