美防長急召數百將官返國開會 官員憂海外指揮權被削弱

美國國防部長赫格塞斯突然下令部署在全球各地的美國將領和海軍上將，在30日返回美國維吉尼亞州「匡提科」（Quantico）陸戰隊基地開會，預料將有超過1000人與會，但具體原因未明，此一舉動被視為極為罕見，也引發外界擔心一旦海外有變故，指揮權恐被削弱。

《華盛頓郵報》26日率先披露這場會議的消息，指美國目前約有800名將領和海軍上將分布在本土和全球數十個國家和地區，所有擔任指揮職務的准將（含）級以上軍官和海軍同等軍階的軍官，以及他們的高階顧問都須出席會議，這些軍官通常負責管理數百至數千名普通士兵。

據了解衝突地區的最高指揮官、駐紮歐洲、中東和亞太地區的高階軍官都將與會，但不包括擔任參謀職務的軍官。

一名看過赫格塞斯命令副本的人士透露，命令中規定：「所有O-7至O-10級別的指揮官及其高階顧問都必須在作戰限制範圍（operational constraints）內出席會議。」O-7至O-10是美軍對所有將領和海軍上將的級別劃分。

此外，由於每位高階軍官通常會有顧問或助理同行，這意味著參加會議的總人數可能超過1000人，尚不知美軍如何安置或載送他們。知情人士指出，從未聽聞防長下令如此大規模集結高階軍官，一旦海外發生突發狀況，將削弱指揮權；況且，此舉也隱藏安全疑慮，未說明開會議題更是不妥。

據報導，美國國國防部擁有高度安全的視訊會議技術，可使軍方官員無論身處何方，都能與白宮、五角大廈討論敏感議題，因此不該直接命令數百名高階軍官聚集在同一地點，卻不告訴他們原因或議程。

一名美國官員質疑：「我們現在是要把所有將領和軍官撤出太平洋嗎？這一切都很奇怪。」然而，總統川普在被問及此事時僅表示：「這有什麼大不了？」副總統范斯則強調這樣的會議「並不罕見」，反倒質疑媒體刻意誇大事態。

另一位知情官員表示，赫格塞斯召開這樣的會議似乎不太可能是為了公布新的國防戰略、檢視指揮層級的整合，或向軍官講授軍事準則，「你不會把所有人都叫過來只為了對他們說：『別塗指甲油了，我們是一個作戰組織。』」他還補充說，由於這場會議可能強碰聯邦政府因預算案暫時關門，導致軍官或其幕僚無法及時返回工作崗位。

多名官員提到，這項不同尋常的指令與赫格塞斯試圖在晉升高階軍官方面施加更大影響力的作為不謀而合。即使是一星和二星級別將領，赫格塞斯團隊也在仔細審查他們以往的關係，以及他們在社群媒體上發表過的言論或內容等，以決定將誰提拔到更高的軍銜或職位。

赫格塞斯5月即曾下令削減約100名將領和海軍上將，並呼籲將現役四星將領和國民兵將領的人數都「至少」削減20％。此外，全軍將領總數也將至少減少10％。

