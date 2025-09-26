台灣網友公開首爾店家廁所密碼 韓網炸鍋痛批

台灣網友在社群平台公布韓國弘大當地店家廁所密碼，引發韓網眾怒。（彭博）

韓國多數店家會在廁所設上密碼鎖，避免被濫用。卻有台灣網友在社群上直接公布韓國弘大店家的廁所密碼，引來韓網關注，近日也被韓媒報導，引發韓國大批網友砲轟。對此，有旅遊達人也揭露背後用意，並提醒台灣人「不要再這樣做了！」

韓媒《KBS報導》，一名台灣網友在社群上，列出首爾弘大幾家購物中心的洗手間位置，和男女廁所密碼，有些人大讚這是實用的消息，但也有人批評這行為完全未經店家同意，將可能造成店家困擾。消息曝光後，立即引來全韓關注，韓媒《Channel A》也透，記者實地走訪弘大商圈後發現，部分快餐店、咖啡館則都已經緊急更換廁所密碼。

請繼續往下閱讀...

對此，韓網砲轟「講中文的人腦袋都不知道在想什麼」、「韓國不是有很多公共廁所嗎？」、「建議店家換成鑰匙」、「店家要定期更換廁所密碼，都是因為講中文的旅客害的」。

對此行為，粉專「不奇而遇 Steven & Sia」解釋，在韓國，店家為了避免沒消費的人跑來用廁所，通常會在門上裝電子鎖，密碼會印在收據最下面，或是寫在櫃檯附近。這個設計的用意很單純，就是想保護店家客人使用的空間。

「不奇而遇 Steven & Sia」也提醒，如果真的很急需要廁所，有消費的話，用店家的廁所完全沒問題。但若沒消費，直接問店家，他們也不太會拒絕。但最好的方法就是打開韓國當地使用的Naver Map地圖，搜尋「개방화장실（開放廁所）」、或去地鐵站、百貨公司等，弘大其實廁所很多，不會找不到。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法