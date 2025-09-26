北韓貨輪掛中國國旗越界 南韓軍艦機關槍、艦砲驅離

南韓軍艦在黃海的兩韓海上邊界巡邏。示意圖。（歐新社檔案照）

一艘北韓貨輪26日在朝鮮半島西岸外海爭議海域，越過邊界，遭南韓鳴槍示警。根據《韓聯社》報導，這艘商船懸掛中國國旗，南韓軍方推測可能意圖偽裝成中國船隻。

南韓聯合參謀本部指出，這艘北韓貨輪「德成號」（譯音），26日上午5時6分，在朝鮮半島西方白翎島西北方約50公里外，越過分隔南北韓海域疆界的「北方界線」（NLL），往南5公里，停留1個小時左右。儘管過程中，南韓護衛艦「天安號」曾多次廣播警告越界，但該艘貨輪無視警告，持續越界，最後在南韓軍艦發射機關槍、艦砲共60多發，才退回北韓海域。

南韓聯參本部表示，這艘北韓貨輪南下越界後，將船舶自動識別系統（AIS）輸入的船籍，從北韓改為中國，並且懸掛中國國旗，試圖偽裝成中國船隻。

軍方初步研判，該貨輪故意越界的可能性低。當時另有10多艘中國漁船在該界線附近海域航行，這艘貨輪也有可能是為了避開中國漁船，變更航線時「不小心越界」。南韓軍方表示，將保持高度戒備，捍衛海上邊界。

