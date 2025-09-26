幫老長官求情 薩科茲前幕僚呼籲法國總統馬克宏赦免前總統

法國前總統薩科茲25日遭定罪與判刑5年。圖為薩科茲當天離開巴黎法院。（歐新社）

法國前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）的1名前助理26日呼籲現任總統馬克宏，赦免日昨遭定罪與判刑5年的薩科茲。

70歲的薩科茲被控在2007年法國總統大選競選期間，收受已故利比亞獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）提供的非法政治獻金，巴黎法院25日裁定薩科茲的罪名成立與判處5年有期徒刑。

請繼續往下閱讀...

薩科茲執政時的總統府特別顧問蓋諾（Henri Guaino）告訴法國RTL電台，薩科茲被定罪與判刑入獄的嚴重性非同小可，是「對國家及其體制的羞辱」。

蓋諾呼籲馬克宏赦免在2007年到2012年擔任總統的薩科茲，並稱赦免並不會抹去薩科茲被定罪，而且可能只是部分赦免，所以認為赦免薩科茲並不荒誕，但有機會讓薩科茲免去牢獄之災。

即便提出上訴，薩科茲在等候上訴結果期間，也得在獄中服刑。

儘管多年來官司纏身與法律糾紛不斷，被視為許多法國右翼政治人物導師的薩科茲，在法國右派享有相當大影響力與聲望，也曾與馬克宏私下會晤，如今卻成為首名入獄服刑的法國戰後領導人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法