為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    最被羨慕的職業？空姐曝後遺症：對「這件事」不再期待

    2025/09/26 19:06 即時新聞／綜合報導
    空服員示意圖。（法新社）

    空服員示意圖。（法新社）

    身為許多人眼中最羨慕的職業之一，空姐擁有環遊世界的夢幻工作，但一名現職空服員卻在社群平台坦言，這份看似光鮮亮麗的工作，背後竟有意想不到的「後遺症」，那就是對假期不再感到期待。

    根據《每日郵報》報導，經常在TikTok分享工作日常的瓊斯（Estelle Jones）近日在影片中透露，因為經常出差、調整時差，甚至必須習慣不斷更換住宿環境，讓她對自己的假期感到疲憊。她表示，一般人會期待假期的出國旅行，但準備假期的過程對她來說就像是「又一次工作」，包括打包行李、前往機場，以及再次搭機、適應新的時區。

    瓊斯坦言，這種不斷重複的旅程使她「失去了假期的那份興奮感」，儘管她知道世界上還有更嚴重的問題，但身為空服員，假期的樂趣已逐漸被工作壓力取代。她也透露自己僅擔任空服員一年，就越來越不期待假期，反而更想念自己的床。

    不少網友在留言區表達共鳴，有人說：「當空服員兩年，從沒真正休過假。」也有人分享：「有時候放假就是想待在自己的床上一週。」但也有空服員分享正面經驗，表示會利用公司員工福利，在放假時也到處旅行，至今已去過120國家，也建議瓊斯：「好好享受吧，趁著一開始還能享受。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播