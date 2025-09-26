最被羨慕的職業？空姐曝後遺症：對「這件事」不再期待

空服員示意圖。（法新社）

身為許多人眼中最羨慕的職業之一，空姐擁有環遊世界的夢幻工作，但一名現職空服員卻在社群平台坦言，這份看似光鮮亮麗的工作，背後竟有意想不到的「後遺症」，那就是對假期不再感到期待。

根據《每日郵報》報導，經常在TikTok分享工作日常的瓊斯（Estelle Jones）近日在影片中透露，因為經常出差、調整時差，甚至必須習慣不斷更換住宿環境，讓她對自己的假期感到疲憊。她表示，一般人會期待假期的出國旅行，但準備假期的過程對她來說就像是「又一次工作」，包括打包行李、前往機場，以及再次搭機、適應新的時區。

請繼續往下閱讀...

瓊斯坦言，這種不斷重複的旅程使她「失去了假期的那份興奮感」，儘管她知道世界上還有更嚴重的問題，但身為空服員，假期的樂趣已逐漸被工作壓力取代。她也透露自己僅擔任空服員一年，就越來越不期待假期，反而更想念自己的床。

不少網友在留言區表達共鳴，有人說：「當空服員兩年，從沒真正休過假。」也有人分享：「有時候放假就是想待在自己的床上一週。」但也有空服員分享正面經驗，表示會利用公司員工福利，在放假時也到處旅行，至今已去過120國家，也建議瓊斯：「好好享受吧，趁著一開始還能享受。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法