18節車廂脫軌！俄運油列車與卡車相撞起火 驚悚畫面曝

俄國邊境斯摩倫斯克地區（Smolensk）發生一起運油列車與卡車相撞事故，導致列車脫軌起火，濃煙直竄天際。（擷取自X）

俄羅斯政府今（26）日證實，當地一輛載有汽油的列車與卡車相撞，導致列車部分車廂出軌並燃起大火，現場濃煙直竄天際，驚悚畫面曝光。事故發生主因也仍在調查中。

綜合俄媒報導，該起事件發生在白俄羅斯的俄國邊境斯摩倫斯克地區（Smolensk）鐵道路口，當時卡車司機剛好開進鐵路平交道口，導致列車反應不及隨即撞上。衝擊力道之大，導致18節裝載汽油的車廂脫軌，其中6節車廂燃燒，火勢猛烈。

請繼續往下閱讀...

事發後當局隨即派遣超過40名消防與救援人員及10輛專用消防車趕赴現場，並調派消防列車與搶修列車協助灌救。目前正全力控制火勢，避免進一步爆炸或環境污染。

針對傷亡部分，當地官員也指出，列車司機與助手皆有受傷已送往當地醫治療，目前暫無其他人員傷亡報告。事故主因也仍在調查中。

Не лише українські дрони вміють перетворювати кацапську логістику на факельне шоу.



На Смоленщині вранці вантажівка влетіла у поїзд, що тягнув 18 вагонів із бензином. Локомотив та цистерни зійшли з рейок, і тепер маємо величезну ватру.

Що не кажіть, а бензин на рф горить справно. pic.twitter.com/UwyRFtYpSs — Hochu dodomu （@hochu_dodomu） September 26, 2025

