    國際

    躲國際通緝令!以色列總理專機繞路 多飛600公里抵紐約

    2025/09/26 17:56 編譯管淑平／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡。（路透檔案照）

    遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），25日抵達紐約，準備在聯合國大會發表演說。不過，他搭乘的專機在飛往紐約途中，顯然刻意繞遠路，多飛了大約600公里到紐約出席會議。

    納坦雅胡搭乘的「錫安之翼」（Wing of Zion）政府專機，25日飛往紐約採行較曲折，而非更直接的路線，刻意避開多個歐洲國家領空。根據航班追蹤數據，這架專機沿著地中海飛行，僅短暫飛越希臘、義大利上空，隨即向南轉，經直布羅陀海峽，越過大西洋，航程中未再途經任何其他國家空域。

    通常穿越法國、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭和英國等國，會是較短且省油的路徑。以色列政府並未說明該架專機採取此飛行路線的理由，不過，以國媒體報導，此舉是為避免飛越設立ICC的《羅馬規約》締約國領空，以免進入其領域，相關國家有義務將其逮捕。英、法、葡、愛爾蘭和西班牙都是締約國。英國《電訊報》報導，航空分析家指出，納坦雅胡專機採取的路線，多飛了約600公里。

    國際刑事法院去年11月以在加薩涉嫌戰爭罪和違法人類罪行為由，對納坦雅胡和其他數名以國高層官員發出逮捕令。但以色列政府否認該院的指控。

    《法新社》引述法國外交消息來源說法，法方本已同意以方在這趟飛行中使用其領空，但是該架專機最後未進入法國空域，可能在途中調整路線。近來法國和以色列關係，由於法國帶頭推動國際施壓以國，結束加薩戰爭，以及承認巴勒斯坦國家地位，使巴黎和特拉維夫關係變得緊張。納坦雅胡強烈反對承認巴勒斯坦國，其政治生涯長期以來也聚焦在致力阻止巴人建國。

