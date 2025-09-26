躲國際通緝令!以色列總理專機繞路 多飛600公里抵紐約

以色列總理納坦雅胡。（路透檔案照）

遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），25日抵達紐約，準備在聯合國大會發表演說。不過，他搭乘的專機在飛往紐約途中，顯然刻意繞遠路，多飛了大約600公里到紐約出席會議。

納坦雅胡搭乘的「錫安之翼」（Wing of Zion）政府專機，25日飛往紐約採行較曲折，而非更直接的路線，刻意避開多個歐洲國家領空。根據航班追蹤數據，這架專機沿著地中海飛行，僅短暫飛越希臘、義大利上空，隨即向南轉，經直布羅陀海峽，越過大西洋，航程中未再途經任何其他國家空域。

請繼續往下閱讀...

通常穿越法國、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭和英國等國，會是較短且省油的路徑。以色列政府並未說明該架專機採取此飛行路線的理由，不過，以國媒體報導，此舉是為避免飛越設立ICC的《羅馬規約》締約國領空，以免進入其領域，相關國家有義務將其逮捕。英、法、葡、愛爾蘭和西班牙都是締約國。英國《電訊報》報導，航空分析家指出，納坦雅胡專機採取的路線，多飛了約600公里。

國際刑事法院去年11月以在加薩涉嫌戰爭罪和違法人類罪行為由，對納坦雅胡和其他數名以國高層官員發出逮捕令。但以色列政府否認該院的指控。

《法新社》引述法國外交消息來源說法，法方本已同意以方在這趟飛行中使用其領空，但是該架專機最後未進入法國空域，可能在途中調整路線。近來法國和以色列關係，由於法國帶頭推動國際施壓以國，結束加薩戰爭，以及承認巴勒斯坦國家地位，使巴黎和特拉維夫關係變得緊張。納坦雅胡強烈反對承認巴勒斯坦國，其政治生涯長期以來也聚焦在致力阻止巴人建國。

Israeli PM Benjamin Netanyahu’s flight to the US avoided French and Spanish airspace, rerouting over the Strait of Gibraltar.



Israeli media report the move reflects strained ties with France’s Macron and Netanyahu’s fear of arrest under the ICC warrant if an emergency landing… pic.twitter.com/JRDDsdtn7D — TRT World （@trtworld） September 25, 2025

The "Wings of Zion" government plane, used by Netanyahu for official flights, changed its regular route to the U.S. for the first time, avoiding flying over European countries and thereby adding over 600 km （370 miles） to its regular flight routehttps://t.co/ZbIP5qCHXb pic.twitter.com/Oynd4qgOMi — Haaretz.com （@haaretzcom） September 25, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法