安理會表決推遲恢復制裁在即 伊朗外長嗆：不讓IAEA檢查核設施

2025年9月9日，伊朗外長阿拉奇（右）與IAEA署長葛羅西（左）在埃及開羅簽署為恢復合作鋪路的1項協議。（美聯社）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqch）26日說，西方大國若恢復針對伊朗的聯合國制裁，德黑蘭當局將撕毀稍早與聯合國核子監督機關「國際原子能總署」（IAEA）簽署、同意IAEA檢查其核設施的1項協議。

2015年7月，為解決伊朗核子危機，美英中法俄聯合國安理會五大常任理事國外加德國（P5+1），以及歐盟，與伊朗簽署「聯合全面行動計畫」（JCPOA），伊朗同意放棄發展核武與接受國際監督，以換取解除與伊朗核子計畫有關的國際制裁。

請繼續往下閱讀...

安理會隨後通過第2231號決議，規定若伊朗未履行承諾，JCPOA的任何締約方可單方面啟動「快速恢復制裁」機制，即安理會若未在30天內採取相關豁免行動，針對伊朗、原本依JCPOA取消的聯合國制裁，將恢復實施。

今年8月底，英國、法國與德國以伊朗未履行JCPOA承諾為由，要求啟動「快速恢復制裁」機制；安理會19日曾表決1項豁免制裁的決議草案，但該草案並未過關；26日，安理會將表決由與伊朗交好的中俄所提、主張將恢復制裁推遲6個月的另1項決議草案；但外交官指稱，該草案也不太可能過關。

這意味伊朗將在30天期限截止後，自格林威治時間28日0點（台灣時間28日早上8點）重新遭到聯合國制裁。

對此，阿拉奇在即時通訊應用程式Telegram貼文說，「只要不對伊朗採取敵對行動，包括恢復已取消的聯合國安理會決議」，本月在埃及簽署的協議「將持續有效……，否則，伊朗將視其（對埃及協議的）實際承諾已終止。」

9月9日，阿拉奇與IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在埃及首都開羅簽署協議，為雙方恢復合作鋪路，合作內容包括重啟IAEA對伊朗核設施的檢查。IAEA自今年6月以色列與美國轟炸伊朗核設施以來，就一直試圖重建與伊朗的合作，以及恢復對伊朗核設施的檢查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法