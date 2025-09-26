超越癌症！自殺首度躍升為南韓40歲年齡層頭號死因

自殺首度成為南韓40歲年齡層者的頭號死因。（路透）

韓國《BusinessKorea》報導，2024年韓國的自殺死亡率創13年來最高水準，其中，從10幾歲青少年到40歲年齡層，自殺都是頭號死因。

根據韓國統計廳25日公佈的數據顯示，去年韓國死亡率為每10萬人達29.1人，較前1年增加1.8人（增幅6.6％），創2011年（31.7人）以來最高水準。自殺死亡率意指每10萬人中的自殺死亡人數。再者，去年韓國自殺死亡人數達1萬4872人，較前1年增加894人（6.4%），也創2011年以來最高人數。

以年齡層來看，30與40歲自殺率的增幅最顯著，分別年增14.9%與14.7%，50歲則年增12.2%。值得注意的是，自殺首度成為40歲年齡層的頭號死因，超越癌症。反觀70歲與80歲以上年齡層的自殺率分別年減8.7%與10.3%。

報導說，30與40歲族群承擔經濟活動與支撐家庭的重擔，其自殺率的激增，突顯社會安全網的侷限。

韓國統計廳一名官員說，「去年的自殺率排名史上第4高；2011年至2017年呈現下滑趨勢，但2018年與2019年因名人自殺，引發模仿效應」。對於自殺成為韓國40歲年齡層的頭號死因，韓國統計廳解釋說，該年齡層承受的經濟與身理壓力十分巨大。

就性別而言，男性自殺率年增9.1%，女性為1%，男性的自殺率是女性的2.5倍。韓國自殺率為每10萬人26.2人，穩居「經濟合作暨發展組織」（OECD）國家榜首。

報導說，失智問題的嚴重性也加劇。阿茲海默症的死亡率23.9人，較去年增加2.2人（增幅10.3%），死亡數1萬2223人，其中，女性是男性2.1倍，韓國統計廳說，「由於快速老化，失智死亡穩定上升，而阿茲海默對女性衝擊更大，此趨勢預料將持續下去」。

去年韓國死亡人數為35萬8569人，年增1.7%，每10萬人死亡率為702.6人，創新紀錄。前3大死因為，癌症（174.3人）、心臟病（65.7人）與肺炎（59人），佔整體死亡42.6%。癌症死亡依序為肺炎、肝炎、大腸癌、胰臟癌與胃癌。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

