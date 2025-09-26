為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普又貼臉開大？土耳其總統被指著說「最懂選舉舞弊」秒變臉畫面曝

    2025/09/26 17:04 即時新聞／綜合報導
    川普在會談中突指著艾多根稱，沒人比他更了解選舉舞弊了，艾多根當場變臉。（法新社）

    美國總統川普25日在白宮與土耳其總統艾多根會談，竟指著艾多根說，沒人比他更了解選舉舞弊了，艾多根當場變臉。

    美國總統川普25日在白宮與土耳其總統艾多根公開會談，川普大讚兩人關係，「實際上，我們早就是朋友了，即使在我在野4年，我們也保持著友誼。事實證明，選舉被操縱是不公平的」，隨後川普當眾指著一旁的艾多根，「他比任何人都更了解選舉舞弊」。

    艾多根聽聞後當場臉色大變，有網友戲稱，川普又「貼臉開大」了（電玩術語，指玩家近距離對戰時，將角色貼近對手臉部，放絕招猛力攻擊，被引申為直接、毫不掩飾、強硬地當面對某人採取某種行動或發表某種言論）。

    這次會面是艾多根自2019年以來，再度造訪白宮，由於與拜登政府關係不佳，土耳其F35採購計畫被取消，這次兩人會面，外界仍聚焦是否解禁F-35戰機出售等議題，川普說：「他（艾多根）需要一些東西，而我們也需要一些東西，我們會得出結論。今天結束前，你就會知道。」

