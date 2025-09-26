南韓總統：北韓接近能以洲際飛彈攜核武打擊美國

南韓總統李在明今天在美國紐約表示，北韓正在研發對美國有核子武器攻擊力的洲際彈道飛彈（ICBM），並已處於研發最後階段，但尚未完全掌握重返大氣層相關技術。

路透社報導，李在明來到紐約出席聯合國大會（UN General Assembly），他在紐約證券交易所（NYSE）主持1場招商說明會時做出上述表示。他還說，為了替南韓吸引更多投資及帶動經濟發展，他會盡力降低與北韓有關的安全風險。

李在明指出，北韓「正不斷研發能夠打擊到美國的洲際彈道飛彈、能攜帶1枚核彈來轟炸美國」，無論是為了與美國談判，或是為了鞏固自身政權。

他進一步透露，目前看來北韓尚未研發成功，但已處於最後階段，只差重返大氣層技術，而這部分「很可能不久後也將解決」。

北韓去年試射其現有最大洲際彈道飛彈火星-19型，飛行高度深入太空。當時專家表示，這樣的飛彈有能力打擊美國境內任何目標，但北韓引導飛彈的能力及能否確保飛彈重返大氣層時彈頭受保護，仍令人懷疑。

李在明表示，平壤顯然已擁有足夠核武來維繫政權，他呼籲展開談判以阻止北韓生產更多核武外銷。他並重申，美國總統川普（Donald Trump）會是「唯一」能夠與北韓談判的人選。（編譯：張正芊）1140926

