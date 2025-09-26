為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    震驚影片曝光！中國男車禍擔心賠不起 竟從高架橋一躍而下

    2025/09/26 00:58 即時新聞／綜合報導
    中國鄭州高架橋生車禍，附近民眾拿手機拍攝事故現場，意外錄下肇事司機從橋上一躍而下。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國鄭州高架橋生車禍，附近民眾拿手機拍攝事故現場，意外錄下肇事司機從橋上一躍而下。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

    中國河南省鄭州市一座高架橋近日發生車禍，附近民眾拿起手機拍攝事故現場，意外錄下肇事司機直接從橋上一躍而下震驚畫面，引發網路熱議。

    旅義華僑作家李穎25日晚間在X平台「李老師不是你老師」轉發一段影片，據悉攝於河南鄭州某座高架橋上，影片一開始就能看到車禍現場，一名女性機車騎士被撞，卡在轎車和橋邊護欄間哀號，疑似肇事司機的男子試圖將女子拉出來。

    旁人看到男子的舉動，趕忙要他放下女騎士，以免造成更嚴重的傷害。沒想到過了幾秒，男子竟然攀爬上橋梁，原本拍攝影片的民眾見狀嚇壞，趕緊衝上前要阻止，可一切已經來不及，男子直接縱身一躍，從幾十公尺高的高架橋上跳下去，嚇呆在場的人。

    分享影片的中國網友說，這名輕生的司機似乎是因為只買了「交強險」（動車交通事故責任強制保險），自覺撞人賠不起，索性一走了之。

    牆外網友看到這段影片後，紛紛慨歎「都是被生活壓得喘不過氣的人……」、「造成這一切的不是個人，是中共那個吃人的制度」、「有N個楊蘭蘭割13億人韭菜，過的喜吱吱」、「唉，壓死駱駝的最後一根稻草，一點社會保障都沒有」、「人間悲劇」、「好絕望呀，希望能夠好好處理此事」、「都是苦命人哪！」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

