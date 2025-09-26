為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國抓非法移民＝抓寶？寶可夢：未授權ICE拍突擊影片

    2025/09/26 00:05 編譯張沛元／綜合報導
    美國國土安全部貼在X上的1段移民暨海關執法局（ICE）對移民進行大抓捕的網路短片，多次未授權使用寶可夢相關文字與圖案。（擷取自「Homeland Security」X平台）

    英國廣播公司（BBC）25日報導，寶可夢（Pokémon）表示，並未允許美國聯邦政府在1段貼在網路上的「移民暨海關執法局」（ICE）突擊移民的影片中，使用其主題曲與其他鏡頭。

    寶可夢國際公司（Pokémon Company International）在聲明中指出，已知悉美國國土安全部近日發布的1段影片中，「包含與我們品牌有關的圖像與語言……，本公司並未參與該內容的創作或發布，（影片中）使用我們智慧財產權亦未獲得許可。」

    寶可夢國際公司是日本寶可夢公司的子公司，負責管理該公司亞洲地區以外的資產與品牌管理、授權、行銷等業務。

    這段貼在國土安全部X帳號上以及白宮TikTok帳號上的影片，顯示美國邊境巡邏隊與ICE幹員不斷抓捕移民，隨影片附上的圖說寫是寶可夢的知名口號「一隻都不能少」（Gotta catch 'em all）。

    這是寶可夢主角小智的名言，而且是註冊商標。

    影片中還不時穿插寶可夢動漫的片段，包括小智與抓寶用的精靈球，結尾則是多張以被ICE抓捕的男女的大頭照及其涉犯的各種罪行為圖案的虛構的寶可夢卡牌。

    ICE是美國國土安全部下轄的聯邦執法部門，職司強化移民執法與反恐任務，其規模與經費隨著美國總統川普今年初重返白宮而大增。

    為落實川普的打擊移民政策，ICE一直在全美各地突擊移民，力行美國史上最大規模的罪犯大驅逐與大抓捕行動，但也在美國各地引發大規模示威。

    美國紐約市員警9月18日在1場抗議移民暨海關執法局（ICE）的活動中拘留1名示威者。（路透）

