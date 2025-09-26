巴勒斯坦主席聯合國大會談話喊話 「戰後哈瑪斯不治理加薩」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過預錄影片向聯合國大會（General Assembly）發表談話。（擷取自聯合國網站）

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯25日透過影片告訴聯合國大會，巴勒斯坦人反對武裝組織哈瑪斯於2023年襲擊以色列，並承諾在戰爭結束後哈瑪斯不會參與治理加薩走廊，且須交出武器。

美聯社報導，阿巴斯（Mahmoud Abbas）透過預錄影片向聯合國大會（General Assembly）發表談話說，加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人「一直面臨以色列發動的種族滅絕、破壞、飢餓和流離失所之戰爭」。

阿巴斯表示，巴勒斯坦相關當局「反對」巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在2023年10月7日襲擊以色列的行動，哈瑪斯不代表巴勒斯坦人。

阿巴斯也闡述他對於以哈戰爭結束後巴勒斯坦領土的政府形態構想，聲稱巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）「準備好承擔治理及安全的全部責任」。

他還提到，「哈瑪斯不會參與治理」，且必須把武器移交給巴勒斯坦相關當局。

另外，針對法國、英國和加拿大近日宣布承認巴勒斯坦國一事，阿巴斯表達歡迎，並呼籲尚未承認的其他國家也這麼做。

他更指出：「我們宣布，我們願意跟美國總統川普（Donald Trump）、沙烏地阿拉伯、法國、聯合國及所有夥伴合作，來實施聯合國大會支持的和平計畫。」

阿巴斯最後還說，儘管戰爭很殘酷，但巴勒斯坦人「不會離開我們的家園」。

