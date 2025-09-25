4％機率撞月球！小行星「2024 YR4」威脅未除 天文學家提議核爆炸成碎片

有「城市殺手」之稱的「2024 YR4」小行星掠過地球模擬圖。（美聯社檔案照）

曾經被評估可能撞上地球，而有「城市殺手」之稱的小行星「2024 YR4」，儘管現在撞擊地球的機率接近零，但是這顆小行星若撞上月球，也將威脅地球軌道衛星和太空站的太空人。為此，天文學家正評估採用核爆方式，偏轉或炸毀這顆小行星。

《獨立報》23日報導，這顆去年底發現的小行星，觀測估計直徑約60公尺，目前距離地球6億多公里，有大約4%的機率在2032年12月撞上月球。先前估算，若這顆小行星撞上月球，將造成直徑達1公里的撞擊坑，併發重達1億公斤的碎片雲，可能「在數日內到達地球」，使環繞地球運行的人造衛星，有數年時間都暴露在這些碎片岩屑的威脅下。

為了避免這種可能性，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）在內的天文學家，近日在論文預印本平台arXiv發表報告，提議評估持續偵察這顆小行星，偏轉（deflection）其方向，以及進行「動能破壞任務」（kinetic disruption mission）炸毀2024 YR4等3種選項。

NASA曾於2022年進行「雙小行星改道測試任務」（DART），但是當時僅是以高速撞擊，使目標天體雙生星衛星「雙衛一」（Dimorphos）方向偏轉，就2024 YR4的尺寸和質量不確定而言，偏轉作法「顯然不切實際」。因此該研究也評估使用核爆裝置，進行強而有力的破壞，將這枚小行星炸成碎片。

偏轉方向和炸毀任務所需規劃時間和資源，都是DART任務的好幾倍。炸毀方案可能要花5到7年開發，估計最近一次可行的任務發射時間點，落在2029年底到2031年底之間。

瓦解的小行星示意圖。（路透檔案照）

