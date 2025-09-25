為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    4％機率撞月球！小行星「2024 YR4」威脅未除 天文學家提議核爆炸成碎片

    2025/09/25 23:22 編譯管淑平／綜合報導
    有「城市殺手」之稱的「2024 YR4」小行星掠過地球模擬圖。（美聯社檔案照）

    有「城市殺手」之稱的「2024 YR4」小行星掠過地球模擬圖。（美聯社檔案照）

    曾經被評估可能撞上地球，而有「城市殺手」之稱的小行星「2024 YR4」，儘管現在撞擊地球的機率接近零，但是這顆小行星若撞上月球，也將威脅地球軌道衛星和太空站的太空人。為此，天文學家正評估採用核爆方式，偏轉或炸毀這顆小行星。

    《獨立報》23日報導，這顆去年底發現的小行星，觀測估計直徑約60公尺，目前距離地球6億多公里，有大約4%的機率在2032年12月撞上月球。先前估算，若這顆小行星撞上月球，將造成直徑達1公里的撞擊坑，併發重達1億公斤的碎片雲，可能「在數日內到達地球」，使環繞地球運行的人造衛星，有數年時間都暴露在這些碎片岩屑的威脅下。

    為了避免這種可能性，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）在內的天文學家，近日在論文預印本平台arXiv發表報告，提議評估持續偵察這顆小行星，偏轉（deflection）其方向，以及進行「動能破壞任務」（kinetic disruption mission）炸毀2024 YR4等3種選項。

    NASA曾於2022年進行「雙小行星改道測試任務」（DART），但是當時僅是以高速撞擊，使目標天體雙生星衛星「雙衛一」（Dimorphos）方向偏轉，就2024 YR4的尺寸和質量不確定而言，偏轉作法「顯然不切實際」。因此該研究也評估使用核爆裝置，進行強而有力的破壞，將這枚小行星炸成碎片。

    偏轉方向和炸毀任務所需規劃時間和資源，都是DART任務的好幾倍。炸毀方案可能要花5到7年開發，估計最近一次可行的任務發射時間點，落在2029年底到2031年底之間。

    瓦解的小行星示意圖。（路透檔案照）

    瓦解的小行星示意圖。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播