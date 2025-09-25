英國大學排名出爐！牛津、劍橋「跌出前3」 下滑原因曝光

英國劍橋大學。（歐新社）

被評為「最覺醒（wokest）」的5所英國大學裡，有4所在今年《泰晤士報》發布的「2026年優秀大學指南（Good University Guide 2026）」中排名下滑。

英媒《每日郵報》報導，牛津大學（University of Oxford）與劍橋大學（University of Cambridge）曾因積極推行具爭議性的進步主義理念，而被冠以「覺醒大學」之名。但在這次的排行榜中，牛津和劍橋並列第4名，這是排名指南創立30年來，牛津與劍橋首次雙雙跌出前3名，在前一年的排名中，牛津仍位居第3名，劍橋已列在第4名。

請繼續往下閱讀...

據報導，2023年被智庫「Civitas」在「覺醒指數」中，排名第3名的布里斯托大學（University of Bristol），是5所「最覺醒」大學裡，唯一排序提升的學校，這次名列第10名，其餘的倫敦大學學院（UCL）則下滑2名到第9名；新堡大學（Newcastle University）下滑了4名至第34名。

《泰晤士報》大學指南1993年開始編製，是英國最具指標性的排名之一，這個大學排名涵蓋多項指標，包括學生滿意度、教學品質、入學門檻、研究水準、永續發展與畢業生就業前景等。而Civitas的「覺醒」排名，則基於對各大學網站、新聞報導及宣傳資料的內容分析，列出其在校園中推動進步意識形態的程度。

在「覺醒」大學排名裡，劍橋與牛津分別排名於第1與第2，原因包括推行「無意識偏見」課程、在反墮胎攤位加註「情緒觸發警語（trigger warnings）」，以及移除與奴隸制度相關的歷史物件等措施，而布里斯托大學甚至曾禁用「mankind（人類）」一詞，以避免冒犯。

而倫敦政經學院（LSE）、聖安德魯斯大學（University of St Andrews）、杜倫大學（Durham University）是這次排名的前3名。只是本次排名顯示，大學是否「覺醒」，與其在《泰晤士報》排名的表現並無明顯相關性。

不過，在近年的風氣下，漸漸有學生抗議、要求「取消文化（cancel culture）」，甚至有學者批評，牛津與劍橋愈來愈傾向以多元化指標，作為學生的錄取標準，而非重視學術成就，導致整體品牌形象受損。

同時，英國政府也施壓各大學擴展招生範圍，納入更多具弱勢背景的學生，還降低對來自寄養家庭、就讀低品質學校，或低收入家庭學生的錄取門檻，在醫學系等熱門科系內，可降低多達3個「A-level」等級。這個政策在3年前曝光時就引發爭議，當時的數據顯示，貧困學生的錄取率已超過富裕學生。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法