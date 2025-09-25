下探深度7906公尺！ 日本「地球號」創下科研船鑽探最深世界紀錄

日本深海鑽探船「地球號」。（擷取自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）網站新聞稿）

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）24日說，日本深海鑽探船「地球號」，去年為了解東日本大地震發生機制而進行的海底鑽探，從船上起算下探7906公尺，已獲得金氏世界紀錄組織認證，創下科學研究船海洋最深鑽探深度。

根據《共同社》、《日本時報》25日報導，「地球號」2024年9月到12月間，在宮城縣近海約200公里處鑽探，目的是了解引發2011年東日本大地震和海嘯的板塊交界構造，以及地震後10多年來應變能累積的現狀。2012年也曾在同一地點進行鑽探調查，但因數據不足而開展補充調查。

鑽探船從海面上高28.5公尺的船上投放鑽頭，先抵達水下6897.5公尺深的海底，之後又向海床下鑽探980公尺，因此，從船上起算的總深度為7906公尺。

「地球號」為日本文部科學省轄下「海洋研究開發機構」（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology）所有，由「日本地函探索公司」（Mantle Quest Japan）營運。海洋機構理事長大和裕幸24日接受認證證書時說，「我們感到非常高興，這是我們的技術獲得認可的證明」。

