為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    下探深度7906公尺！ 日本「地球號」創下科研船鑽探最深世界紀錄

    2025/09/25 21:33 編譯管淑平／綜合報導
    日本深海鑽探船「地球號」。（擷取自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）網站新聞稿）

    日本深海鑽探船「地球號」。（擷取自日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）網站新聞稿）

    日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）24日說，日本深海鑽探船「地球號」，去年為了解東日本大地震發生機制而進行的海底鑽探，從船上起算下探7906公尺，已獲得金氏世界紀錄組織認證，創下科學研究船海洋最深鑽探深度。

    根據《共同社》、《日本時報》25日報導，「地球號」2024年9月到12月間，在宮城縣近海約200公里處鑽探，目的是了解引發2011年東日本大地震和海嘯的板塊交界構造，以及地震後10多年來應變能累積的現狀。2012年也曾在同一地點進行鑽探調查，但因數據不足而開展補充調查。

    鑽探船從海面上高28.5公尺的船上投放鑽頭，先抵達水下6897.5公尺深的海底，之後又向海床下鑽探980公尺，因此，從船上起算的總深度為7906公尺。

    「地球號」為日本文部科學省轄下「海洋研究開發機構」（Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology）所有，由「日本地函探索公司」（Mantle Quest Japan）營運。海洋機構理事長大和裕幸24日接受認證證書時說，「我們感到非常高興，這是我們的技術獲得認可的證明」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播