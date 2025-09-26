為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    8000選10！ NASA新太空人曝光 有望成地球首批踏上火星！

    2025/09/26 00:48 即時新聞／綜合報導
    NASA近日向外界介紹10名新的太空人。（美聯社）

    NASA近日向外界介紹10名新的太空人。（美聯社）

    美國國家航空暨太空總署（NASA）近日向外界介紹10名新的太空人，並預告其中幾位將成為地球上首批踏上火星的人，引發外界熱議。

    根據《每日郵報》報導，本月22日，NASA釋出10位最新獲選資格的太空人，在德州休士頓（Houston）詹森太空中心（NASA Johnson Space Center）合影。這10位（4男6女）太空人是從8000多名候選人中選拔出來，為NASA第24批太空人，也是該航太局自2021年以來首批招募的新太空人，接下來他們將接受為期2年的艱苦訓練。

    這批太空人分別為美國陸軍出身的貝利（Ben Bailey，38歲）、地質學家埃德加（Lauren Edgar，40歲）、美國空軍少校富爾曼（Adam Fuhrmann，35歲）、美國空軍試飛員瓊斯（Cameron Jones，35歲）、日籍電氣和電腦工程師久保由里（Yuri Kubo，40歲）、美國海軍中校勞勒（Rebecca 'Becky' Lawler，38歲）、唯一有太空飛行經驗的SpaceX北極星黎明（Polaris Dawn）載人飛行任務醫療官梅農（Anna Menon，39歲）、美國海軍中尉穆勒（Imelda Muller，34歲）、曾是美國橄欖球國家隊的飛行員奧弗卡什（Erin 'LOFT' Overcash，34歲）、美國海軍陸戰隊試飛員史皮斯（Katherine Spies）。

    NASA表示，這批太空人雖然無法參加NASA的首次阿提米絲登月計畫（Artemis program，旨在重返月球並建立長期的月球駐留機制，以作為前往火星任務的鋪墊），但他們可能是第一批在商業太空站（commercial space station，預計取代國際太空站，暫訂於2026年5月發射）服務的太空人，或是第一批踏上火星的人類。

