世界需要台積電晶片 新加坡前外長：台海5年內不會戰爭

新加坡前外長楊榮文。（資料照）

新加坡前外長楊榮文今天表示，台海未來5年內不會發生戰爭，因為中國不想打仗，而美國若與中國關係破裂將影響經濟，因此不會觸碰紅線。另外他也說，若發生戰爭台積電會被摧毀，但歐美中都需要晶片。

楊榮文今天下午出席名為「川普2.0對東南亞經濟影響」的演講活動，該活動由新加坡媒體聯合早報舉辦。楊榮文談及美國總統川普（Donald Trump）執政下的美中關係，以及東南亞在地緣政治下的處境。

請繼續往下閱讀...

他在演講中說，他認為美中關係不會變太糟，部分原因是，若美國與中國關係破裂，必然會影響美國經濟，也會影響川普在中期選舉的表現。

另外針對台海發生戰爭的可能性，他則認為不會發生，並解釋，「因中國不想開戰，所以台海不會爆發戰爭」，但他也說「中國有紅線，而美國也知道紅線在哪裡」。

楊榮文認為，美國不希望與中國發生衝突，因為美軍在夏威夷州檀香山市（Honolulu）已經有多次演習，他們知道若台海爆發戰爭，不能保證一定獲勝，因為所有航空母艦都在中國高超音速飛彈射程範圍內。

他指出，台海戰爭不會發生，美中之間也不會發生軍事衝突，但這樣的預測只限於未來5年，若再過5年，中國實力將會比現在更為強大，屆時美國若要與中國開戰，就有更多考量，唯一例外是中國變得更具侵略性。

但他認為中國不會更趨挑釁，因為她知道時間站在她那邊。

楊榮文還說，台灣人知道美國人不會為他們犧牲生命，且認為沒有多少台灣人願意為台獨犧牲生命，因此台灣政府面臨與中國打交道的壓力。

不過，美國聯邦眾議院外交委員會日前才剛通過國務院相關包裹法案，內含「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」這兩項修正案，前者授權撥款協助台灣固外交，後者要求將六項保證正式編入法律，並不得在未經國會批准下更改。

更早前，美國眾議院5月通過了「台灣保證實施法案」以及「台灣國際團結法案」。

另外，「雷根總統基金會暨紀念中心」6月的民調指出，若中國入侵台灣，有70%受訪者挺美出兵協防台灣；得知支持防衛台灣的理由後，支持率升至78%，而「台灣是全球最大半導體產地」是使受訪者更可能挺協防的理由之一。

楊榮文說，若台海開戰「台積電將被摧毀，因此就沒有輝達晶片。美國需要輝達晶片，歐洲也需要輝達晶片，而中國也不能沒有輝達晶片」，所以美國不會跨越紅線。

針對美中關係，楊榮文總結道，若美中關係保持穩定，不太好也不太壞，那麼東協和中美就能保持良好關係。

他說：「中國也因此無法控制東南亞，因東南亞不會成為中國的敵人，我們將（在中美間）維持平衡（立場），與美國保持良好關係，也不會讓美國利用我們來對抗中國」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法