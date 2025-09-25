為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    駭人影像曝光！英國工業區大爆炸 居民嚇壞：就像火山爆發

    2025/09/25 20:54 即時新聞／綜合報導
    英國斯文敦一處工業區發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    英國英格蘭威爾特郡（Wiltshire）城鎮斯文敦（Swindon）一處工業區，本週三（24日）晚間突然發生大爆炸，駭人影像在網上瘋傳，所幸無人罹難，但不確定是否有人受傷。

    綜合英媒報導，英國夏令時間24日晚間7點多（台灣時間25日凌晨2點多），斯文敦「Groundwell」工業區發生大爆炸，7支消防隊、12輛消防車和其他專用救災車具於當晚7點半（台灣時間25日凌晨2點半）左右趕赴火災現場，火勢直到數小時後才順利撲滅。

    據悉，該工業區內有汽車商、印刷廠、武術中心和兒童室內軟體遊樂區，而發生爆炸的地點是一座倉庫，該倉庫所在大樓內有工人正在進行晚班作業，爆炸發生後奇蹟般的全數逃生，工業區內所有人員也都安全疏散。

    網傳影片和照片可以看到，Groundwell工業區爆炸規模相當大，數間大樓、廠房遭受波及，瞬間被火舌吞噬，現場大火和濃煙四竄，從遠處還能看到爆炸後產生的蕈狀雲。當地居民驚呼，聽到巨響當下，民宅也跟著搖晃，出來一看發現事故現場在夜色中看起來就像「火山爆發」。

    雖然大爆炸導致該工業區多棟建議嚴重毀損，但萬幸的是沒有死亡通報，但不確定是否有人員在逃生過程中有受傷。當地政府表示，目前還在調查爆炸發生原因。

    英國斯文敦一處工業區發生大爆炸，居民驚呼遠看就像火山爆發。（圖翻攝自X平台）

