駭人影像曝光！英國工業區大爆炸 居民嚇壞：就像火山爆發

英國斯文敦一處工業區發生大爆炸。（圖翻攝自X平台）

英國英格蘭威爾特郡（Wiltshire）城鎮斯文敦（Swindon）一處工業區，本週三（24日）晚間突然發生大爆炸，駭人影像在網上瘋傳，所幸無人罹難，但不確定是否有人受傷。

綜合英媒報導，英國夏令時間24日晚間7點多（台灣時間25日凌晨2點多），斯文敦「Groundwell」工業區發生大爆炸，7支消防隊、12輛消防車和其他專用救災車具於當晚7點半（台灣時間25日凌晨2點半）左右趕赴火災現場，火勢直到數小時後才順利撲滅。

據悉，該工業區內有汽車商、印刷廠、武術中心和兒童室內軟體遊樂區，而發生爆炸的地點是一座倉庫，該倉庫所在大樓內有工人正在進行晚班作業，爆炸發生後奇蹟般的全數逃生，工業區內所有人員也都安全疏散。

網傳影片和照片可以看到，Groundwell工業區爆炸規模相當大，數間大樓、廠房遭受波及，瞬間被火舌吞噬，現場大火和濃煙四竄，從遠處還能看到爆炸後產生的蕈狀雲。當地居民驚呼，聽到巨響當下，民宅也跟著搖晃，出來一看發現事故現場在夜色中看起來就像「火山爆發」。

雖然大爆炸導致該工業區多棟建議嚴重毀損，但萬幸的是沒有死亡通報，但不確定是否有人員在逃生過程中有受傷。當地政府表示，目前還在調查爆炸發生原因。

⚡️A powerful explosion rocked the industrial area of Swindon, UK



Residents of nearby neighborhoods were evacuated. Witnesses reported hearing sounds resembling detonations. pic.twitter.com/M3bW1XiCHp — NEXTA （@nexta_tv） September 25, 2025

英國斯文敦一處工業區發生大爆炸，居民驚呼遠看就像火山爆發。（圖翻攝自X平台）

