法國史上首例！前總統沙柯吉選舉期間「收受外國資金」 判5年徒刑

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因親信在2007年總統競選期間，涉及收受利比亞（Libya）前領導者格達費（Muammar Gaddafi）的非法資金，於今（25日）被巴黎法院判處5年監禁。

英媒《每日郵報》報導，法院裁定沙柯吉在其他指控上無罪，包括貪污與接受非法競選資金等。然而，此項判決仍意味著沙柯吉將面臨牢獄之災，即使他選擇上訴，裁定的刑期依舊會執行，也遠超外界原先預期的判決程度。

據報導，法院下令沙柯吉能延後收押，且檢察官要在1個月的時間內，通知他具體的入獄日期，以避免這位年約70歲的前國家元首，當場被警方押出法庭、直接入獄的「公開處刑」，而主審法官裁定，沙柯吉允許其親信採取行動，以獲取「利比亞政府的財政支持」罪名成立，構成此案的共犯。

這是法國史上首次有前總統，因試圖動用外國資金進行競選而被判有罪。這項指控最早可追溯至2011年，當時利比亞某家新聞媒體，及格達費本人都聲稱，利比亞政府曾秘密在沙柯吉2007年的競選期間，挹注數百萬歐元的資金。

沙柯吉於2007年當選法國總統，並於2012年連任失敗。沙柯吉的妻子布魯尼（Carla Bruni-Sarkozy）是歌手兼模特兒，她今日也陪同沙柯吉步入法庭，儘管多起法律醜聞影響了沙柯吉的政治聲譽，但沙柯吉仍在法國右翼政壇及娛樂界擁有一定影響力，部分原因是與布魯尼的婚姻關係。

