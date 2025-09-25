為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    警察擊殺罪犯有獎金 里約通過「死亡政策」挨批助長殺戮

    2025/09/25 19:22 編譯管淑平／綜合報導
    里約熱內盧州警方在街頭執行打擊毒品走私行動。（法新社檔案照）

    里約熱內盧州警方在街頭執行打擊毒品走私行動。（法新社檔案照）

    巴西里約熱內盧州（Rio de Janeiro）地方議會24日通過法案，給予擊殺「犯罪分子」的員警獎金獎勵。這項法案掀起人權團體憤怒，認為將助長殺戮。

    《法新社》24日報導，里約熱內盧州州議會24日深夜通過這項具爭議性的警察獎勵法案，定出員警「查扣重口徑武器」或者在導致「消滅犯罪分子」的情況下，可領到薪水的10%到150%獎金。該法案待州長卡斯楚（Claudio Castro）公布後生效；卡斯楚被視為前極右派總統波索納羅（Jair Bolsonaro）的盟友。

    在里約人口密集以及毒販盤據的貧民區，常見警方強勢執法。過去曾有類似的獎勵制度，1995年到1998年間實施被稱為「狂野西部獎金」（Wild West Bonus）措施，但是最後因警方執法致死案件大幅攀升而作廢。

    新法案遭部份議員和人權團體抨擊。投下反對票的左派議員韋拉（Henrique Vieira）直言，該法案「助長暴力，把死亡變成公共政策」。長期關注黑人權益的非政府組織律師阿麥德斯（Djeff Amadeus）警告，這項措施可能導致「員警為了賺更多獎金，將盡一切可能廣泛殺戮」。

