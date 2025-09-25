中國商務部制裁6家美國企業 多涉及對台軍售

中國商務部今天公告制裁6家美國公司，多與軍售台灣有關。（圖擷自中國商務部官網）

中國商務部今天公告，將美國最大軍用造船廠杭廷頓英格爾斯工業公司等3家美國軍企列入「出口管制管控名單」，又將海上無人機國防科技公司薩羅尼克等3家美國企業列入「不可靠實體清單」實施制裁，多涉及對台軍售。

中國商務部官網下午公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）、全球維度公司 （ Global Dimensions LLC）等3家美國實體列入出口管制管控名單。

請繼續往下閱讀...

公告表示，禁止向上述3家美國實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向中國商務部提出申請，並於即日起實施。

杭廷頓英格爾斯與扁平地球因為涉及對台軍售，3月4日已遭中國商務部列入不可靠實體清單實施制裁。網路資訊顯示，全球維度在台灣設有分公司，情資網媒「情報在線」（Intelligence Online）曾提到，該公司與台方商談一項武裝部隊培訓計畫。

中國商務部官網同時公告，將薩羅尼克科技公司（Saronic Technologies）、愛爾康公司（Aerkomm）、國際海洋工程公司（Oceaneering International）列入不可靠實體清單，禁止從事與中國有關的進出口活動以及在中國境內新增投資。

上述3家美企因為涉及對台軍售，去年12月27日已遭中國外交部公告祭出反制措施。

據發布，中國商務部發言人稱，近年來，薩羅尼克科技公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司等3家公司不顧中方強烈反對，與台灣展開所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方「依法追究其法律責任」。

中國商務部發言人並稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害中國國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法