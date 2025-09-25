為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無人機入侵丹麥定調「混合式攻擊」！ 防長：專業行為者所為

    2025/09/25 18:13 編譯陳成良／綜合報導
    丹麥國防部長波爾森（左）與司法部長胡默爾加德（右），25日在哥本哈根國防部舉行記者會，將近日多機場無人機入侵事件定調為「混合式攻擊」。 （歐新社）

    丹麥國防部長波爾森（左）與司法部長胡默爾加德（右），25日在哥本哈根國防部舉行記者會，將近日多機場無人機入侵事件定調為「混合式攻擊」。 （歐新社）

    丹麥政府25日將本週多處機場及空軍基地遭無人機入侵事件，正式定調為一場由「專業行為者」策劃的「混合式攻擊」。根據《法新社》報導，這項最新判斷，凸顯歐洲正面臨日益複雜，且難以捉摸的非傳統安全威脅。

    丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）在記者會上明確表示：「毫無疑問，當我們談論如此系統化，且幾乎同時在這麼多地點進行的行動時，這一切都指向一個專業行為者。」他將此次事件形容為一場「混合式攻擊」，但強調丹麥「沒有直接的軍事威脅」。此類無人機飛行事件，繼波蘭、羅馬尼亞及俄羅斯戰機侵犯愛沙尼亞領空後頻傳，加劇了區域緊張。

    多架無人機24日晚間至25日凌晨，現身奧爾堡（Aalborg）、埃斯比約（Esbjerg）、森訥堡（Sonderborg）等機場，以及斯克里斯楚普空軍基地（Skrydstrup air base）。其中奧爾堡機場被迫關閉數小時。司法部長胡默爾加德（Peter Hummelgaard）表示，丹麥將增購新武器以偵測無人機。他指出，這種混合式攻擊的目的是「散布恐懼、製造分裂並嚇唬我們」，但哥本哈根目前「不排除任何關於幕後黑手的可能性」。

    總理曾批「最嚴重攻擊」 俄方否認涉入

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日曾將早前哥本哈根機場的無人機入侵事件，形容為「迄今為止對丹麥關鍵基礎設施最嚴重的攻擊」。她強調，這是歐洲機場持續遭遇無人機攻擊、領空侵犯及網路攻擊趨勢的一部分。莫斯科方面否認涉入，並反駁波蘭、愛沙尼亞和羅馬尼亞的相關指控。

